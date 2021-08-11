Губернатор Нью-Йорка, обвинённый в домогательствах, уходит в отставку

Отставка Куомо - чувствительный репутационный удар по Демократической партии

Губернатор Нью-Йорка, член Демократической партии Эндрю Куомо заявил о намерении в течение 14 дней уйти в отставку после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Пост губернатора Нью-Йорка он занимал с января 2011 года.

Обвинения звучали в американских СМИ с конца 2020 года. Генеральный прокурор Летиция Джеймс провела специальное расследование, завершившееся в этом месяце. Следователи пришли к выводу, что от сексуальных домогательств Куомо в течение всего срока его работы на посту губернатора пострадали 11 женщин, среди которых и сослуживицы по офису губернатора.

Коронавирус сделал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо национальной знаменитостью, считает автор публикации на сайте Би-би-си. Ежедневные брифинги об эпидемиологической ситуации принесли ему премию "Эмми" и любовь телезрителей далеко за пределами его штата.

Политологи видели в Куомо потенциального кандидата в президенты, его недавняя книга стала бестселлером, а либеральные колумнисты признавались ему в симпатиях.