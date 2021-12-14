Губернатор Забайкалья: «оцепляйте кварталы» и прививайте «по спискам»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона потребовал ускорить темпы прививочной кампании от COVID-19, допустив при этом использование военных, "оцепления" и вакцинирования "по спискам".

"Хотите – придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее", – цитирует губернатора"Чита.Ру".

Ранее в ходе совещания Осипов просил главу регионального управления Роспотребнадзора применять решительные меры для повышения темпов вакцинации, в том числе обходы жителей по домам.

По официальным данным, смертность в Забайкальском крае за ноябрь 2021 года увеличилась на 11 процентов по сравнению с данными ноября 2020 года. В ноябре в регионе умерли 1 774 человека - и это максимум смертей за месяц с начала пандемии.

Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от COVID-19 из-за недоверия к власти. Как писала "Медуза" (признана СМИ-"иностранным агентом"), Кремль хочет перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, а переложить ответственность на руководителей регионов. При этом в Кремле просят, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную, отмечает издание.