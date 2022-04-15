Gulagu.net: в тюрьме Димитровграда пытают осужденных-мусульман

В Ульяновской области в тюрьме Димитровграда около ста заключённых объявили голодовку и вскрыли себе вены и животы в знак протеста против пыток и унижений после того, как сотрудники учреждения избили постящихся осуждённых-мусульман, в основном уроженцев Чечни и Ингушетии. Об этом сообщает правозащитный проект Gulаgu.nеt.

Известны имена семи пострадавших. Одного из них Расанбека Бекмурзаева после полученных травм и увечий вывезли под конвоем в городскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.



Во время избиения другие заключенные — не мусульмане — также вскрыли себе вены в знак солидарности и для приглашения надзирающего прокурора и общественной наблюдательной комиссии.

В ходе обысков бойцы УФСИН в масках уничтожили Кораны и молитвенные коврики, а также оскорбляли заключенных по поводу их религии и национальности.

По словам очевидцев из числа персонала тюрьмы, бойцы УФСИН избивая заключенных-кавказцев кричали : "Поехали на Украину и думаете, что вы стали защитниками России?".

Правозащитники призывают управление ФСИН, следователей и прокурора Ульяновской области организовать проверку и наказать виновных в истязаниях заключённых и бесчеловечном обращении. Для этого Gulаgu.nеt просит изъять видеорхивы тюрьмы с 12 по 15 апреля.

Правозащитники также обращаются к главе Чечни Рамзану Кадырову, который, по их словам, позиционирует себя чуть ли не главным защитником мусульман на постсоветском пространстве, с предложением съездить в тюрьму Димитровграда с проверкой.