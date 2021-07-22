Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
«Guma art station»
В абхазской столице состоялась презентация культурно-деловой платформы «Гума». Благодаря группе из трех девушек, железнодорожная станция «Гума» (бывшая Бараташвили) полностью преобразилась. На платформе открылись выставка, пленэр начинающих художников, фудкорт, а вечером заработал летний кинотеатр.
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