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«Guma art station»

«Guma art station»
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«Guma art station»

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В абхазской столице состоялась презентация культурно-деловой платформы «Гума». Благодаря группе из трех девушек, железнодорожная станция «Гума» (бывшая Бараташвили) полностью преобразилась. На платформе открылись выставка, пленэр начинающих художников, фудкорт, а вечером заработал летний кинотеатр.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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