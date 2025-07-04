Гунба передумал ликвидировать экономическую зону в Гальском районе

Президент самопровозглашённой республики Абхазия Бадра Гунба отменил собственный указ о ликвидации особой экономической зоны в Гальском районе. Об этом сообщил телеграм-канал RESPUBLICA, опубликовав соответствующий документ, который, как утверждается, Гунба подписал 7 апреля 2025 года – через пять дней после инаугурации.

Решение о ликвидации особой экономической зоны «Амра» Гунба принял 5 декабря 2024 года, будучи исполняющим обязанности президента. Тогда в пресс-службе абхазского лидера заявляли, что зона, созданная указом президента Рауля Хаджимбы в 2016 году, «занимает более 7 тыс. га земли и задолжала по земельному налогу более 70 млн рублей».

Почему Гунба изменил собственное решение — неизвестно. Однако ранее СМИ сообщали о судебном иске от ООО «Р-АСТИКО» с требованием признать указ о ликвидации зоны недействительным. Кроме того, решение Бадры Гунба от декабря прошлого года критиковал бывший глава Гальского района, оппозиционер Темур Надарая.

В феврале тогдашний министр иностранных дел Сергей Шамба заявил, что не имел никакого отношения к проекту создания особой экономической зоны и не лоббировал его в какой-либо форме. Так он прокомментировал обвинение, озвученное по этому поводу кандидатом в президенты Робертом Аршба.