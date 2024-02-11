ГУР: российские военные все чаще используют Starlink на фронте

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в воскресенье подтвердило, что, по его данным, российские военные в Украине все чаще используют терминалы спутниковой интернет-связи Starlink. Сообщения об этом накануне появились в СМИ.

ГУР опубликовал запись, как утверждается, перехвата разговора российских военных по радио. На аудиозаписи собеседники - как утверждается, военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России говорят об использовании терминалов Starlink российскими войсками. Эта бригада, по данным ГУР, размещена на передовой в Донецкой области в районе Клещеевки и Андреевки под Бахмутом. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для РБК-Украина заявил, что масштабы использования Starlink российскими военными возрастают, и оно «начинает приобретать системный характер». В ГУР не прокомментировали, с чем это может быть связано.

Накануне американский военный портал Defense One, ссылаясь на украинские источники, сообщил, что российские войска используют «десятки» терминалов Starlink на разных участках фронта. Отмечается, что об использовании Starlink ранее писали и российские волонтеры, снабжающие военных. По данным газеты «Коммерсантъ», более десяти интернет-магазинов в России недавно начали начали продавать оборудование Starlink в оптовом масштабе.

Starlink принадлежит корпорации SpaceX миллиардера Илона Маска. Официально эта система связи не работает на территории России. Согласно официальной позиции SpaceX, компания «не ведет никаких дел с российским правительством или российскими военными». «SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию», - заявила корпорация на днях. Как, однако, отмечают СМИ, поскольку фронт проходит по территории Украины, у российских военных вполне может быть возможность использовать терминалы связи в этой стране. По данным источников Defense One, терминалы могут закупаться в третьих странах и затем поставляться российским военным. Участник рынка спутниковой связи, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что сейчас поставки Starlink в Россию «идут буквально тоннами» из ОАЭ. В SpaceX при этом отрицают поставки терминалов Starlink в ОАЭ.

У SpaceX есть возможность предотвратить использование российскими военными терминалов, отмечают эксперты, однако это может привести к тому, что сигнал пропадет и у украинских военных, использующих Starlink неподалеку от линии фронта.