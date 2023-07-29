ГУР Украины заявило о диверсии на складе боеприпасов в Севастополе

Главное управление разведки (военная разведка Украины) утверждает, что вечером 28 июля в Казачьей бухте под Севастополем в аннексированном Крыму в результате диверсии произошел взрыв на складе боеприпасов российских военных.

Как утверждает ГУР, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется российская 810-я отдельная бригада морской пехоты. По данным ведомства, свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов, а на место происшествия приехали несколько машин скорой помощи и полиции. ГУР также опубликовала видео с предполагаемым взрывом.

Корреспондент Крым.Реалии подтвердил, что вечером 28 июля в Севастополе были слышны звуки стрельбы. Российский глава города Михаил Развожаев заявил о проведении на полигоне в районе Казачьей бухты «мероприятий боевой подготовки с ночными стрельбами». Заранее об их проведении при этом не сообщалось.