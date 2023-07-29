ГУР Украины заявило о диверсии на складе боеприпасов в Севастополе

Главное управление разведки (военная разведка Украины) утверждает, что вечером 28 июля в Казачьей бухте под Севастополем в аннексированном Крыму в результате диверсии произошел взрыв на складе боеприпасов российских военных.
Как утверждает ГУР, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется российская 810-я отдельная бригада морской пехоты. По данным ведомства, свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов, а на место происшествия приехали несколько машин скорой помощи и полиции. ГУР также опубликовала видео с предполагаемым взрывом.
Корреспондент Крым.Реалии подтвердил, что вечером 28 июля в Севастополе были слышны звуки стрельбы. Российский глава города Михаил Развожаев заявил о проведении на полигоне в районе Казачьей бухты «мероприятий боевой подготовки с ночными стрельбами». Заранее об их проведении при этом не сообщалось.
- Как отмечает Крым.Реалии, начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти как правило объясняют это стрельбой по украинским беспилотникам, работой ПВО или учениями военных.
- В апреле предположительно после попадания беспилотника в Казачьей бухте загорелись резервуары с топливом.
- За прошедшие две недели в Крыму произошло несколько взрывов на складах боеприпасов. Российские власти в ряде случаев заявили, что речь шла о результатах атаки украинских беспилотников. Также 17 июля несколькими взрывами был поврежден Крымский мост.
- Глава ГУР Кирилл Буданов накануне в интервью ТСН заявил, что украинские военные «скоро» войдут в Крым, но отказался называть конкретные даты. Ранее он прогнозировал, что ВСУ достигнут Крыма до конца весны, а когда этот прогноз не сбылся, сказал, что это было не предсказание, а оценка ситуации.