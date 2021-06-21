Гуцериев, МАЗ и БелАЗ попали под санкции Евросоюза

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза против Беларуси в связи с нарушениями прав человека властями этой страны. Четвёртый пакет персональных санкций против режима Александра Лукашенко одобрен в понедельник. Гуцериев, глава компании "Русснефть", известен как крупный бизнес-партнёр белорусских властей.

В санкционном списке 78 физических и 8 юридических лиц. Их активы в ЕС будут заморожены. Список приводит Белорусская служба Радио Свобода.

Санкции ужесточены в связи с последними действиями белорусских властей, в частности вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске и арестом двух его пассажиров, блогера Романа Протасевича и его подруги, российской студентки Софии Сапеги.

Новые санкции ЕС против Лукашенко коснутся крупнейших автостроительных предприятий страны - МАЗ и БелАЗ. В списке также связанная с Гуцериевым "Новая нефтяная компании", "Белаэронавигация" и ещё 4 предприятия.

Среди включённых в список физических лиц - бизнесмены Алексей Олесин, Александр Зайцев и Сергей Тетерин, члены семьи Александра Лукашенко, депутаты, следователи, судьи, сотрудники правоохранительных органов, ректоры вузов.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал санкции "посланием режиму Александра Лукашенко". Путь к снятию санкций, по его словам, лежит в прекращении репрессий, освобождении политзаключённых и начале общенационального политического диалога.

Главы МИД стран ЕС одобрили также введение секторальных санкций против Беларуси. Они затронут белорусский экспорт. Эти санкции ещё должны быть одобрены главами государств ЕС. Ожидается, что это произойдёт на саммите 24-25 июня.

Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, санкции должны затронуть нефтяную и калийную промышленности Беларуси, а также банковский сектор.