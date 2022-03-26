Хакеры, которые заявили о взломе ЦБ России, начали публиковать данные

Представители России и Украины отрицают достижение существенного прогресса на переговорах о мире. О достижении ряда договоренностей ранее в пятницу сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турция предпринимает посреднические усилия, в ближайшее время он, как ожидается, поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. В преддверии этих разговоров он заявил турецким медиа, что российская и украинская делегация, по его информации, достигли предварительного соглашения по четырем из шести вопросов, которые они, как утверждается, обсуждают. Речь идет, по словам Эрдогана, об отказе Украины от членства в НАТО, гарантиях безопасности для этой страны, ограничении вооружений украинской армии и статуса русского языка. Президент Турции подчеркнул, что требования России о признании аннексии Крыма и независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» Украина принять не готова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда» не подтвердил наличие договоренностей, о которых говорил Эрдоган, и отметил, что переговоры нельзя свести к описанным выше шести вопросам. В частности Кулеба подчеркнул, что украинский язык должен остаться единственным государственным. По словам министра, Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности, а переговоры с Россией идут тяжело. При этом он выразил благодарность Турции за дипломатические усилия для прекращения войны.

Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что России недостаточно нейтрального статуса Украины. Москва настаивает на «комплексном договоре», который учел бы российские требования, высказанные в начале вторжения - о так называемой денацификации, демилитаризации, признании статуса Крыма и сепаратистских республик Донбасса. Без этого, подчеркнул Мединский, «заключение договора маловероятно». Он обвинил Украину в затягивании переговоров.

Западные агентства обратили в пятницу внимание на заявление минобороны России о том, что усилия российских военных будут в ближайшее сосредоточены на территории Донбасса с целью установить контроль «ДНР» и «ЛНР» над всей территорией Донецкой и Луганской областей. О подготовке наступлений на других направлениях в заявлении не говорится, что, по мнению Reuters, может свидетельствовать о пересмотре российских целей в войне.

Широкомасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. Переговоры о возможном мирном урегулировании начались спустя несколько дней, сейчас они идут в онлайн-режиме.