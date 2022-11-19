Хакеры взломали внутреннюю сеть структуры Роскомнадзора

Белорусская хакерская группа «КиберПартизаны» сообщила о взломе внутренней сети Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Роскомнадзора. Хакерам удалось выгрузить более двух терабайт данных. В ГРЧЦ заявили газете «Коммерсантъ», что ситуация была под контролем.

«КиберПартизаны» опубликовали в своем телеграм-канале несколько скриншотов добытых документов и переписок сотрудников ГРЧЦ. В частности, на одном из них перечислены поисковые запросы для исключения из выдачи «Яндекса», связанные с войной в Украине.

Также хакеры заявили, что зашифровали рабочие станции ГРЧЦ и нанесли ущерб инфраструктуре организации. В ГРЧЦ сообщили «Коммерсанту», что рабочие станции сотрудников не зашифрованы, доступ к ним сохранен. Служба противодействия кибератакам ведомства обнаружила, что хакеры использовали неизвестную до того уязвимость.

Взлом внутренней сети ГРЧЦ Роскомнадзора подтвердили участники рынка кибербезопасности. По словам одного из них, хакеры могли получить доступ к аккаунту специалиста по информационной безопасности ГРЧЦ и удаленно зайти в его рабочую станцию, получив доступ во внутренний контур организации.

«КиберПартизаны» пообещали выпустить свои расследования на основе добытых данных и передать ​материалы журналистам.