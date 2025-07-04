СМИ: ХАМАС готов принять условия сделки с Израилем

Палестинская радикальная группировка ХАМАС, признанная в США и ЕС террористической организацией, готова принять условия сделки с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, переданные ей через посредников в Египте и Катаре.

Об этом пишет израильское русскоязычное издание Newsru.co.il со ссылкой на публикации в СМИ. Официально сделка пока не утверждена. Ожидается, что ХАМАС передаст свой ответ 4 июля.

Выходящая в Лондоне газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на источники в руководстве ХАМАСа отмечает, что согласие на прекращении огня обусловлено планом урегулирования гуманитарной помощи и установления «четкого механизма вывода сил ЦАХАЛа из сектора Газа». В публикации названы три главных требования Израиля: отстранение ХАМАСа от власти в Газе, разоружение Газы и изгнание ответственных за нападение 7 октября 2023 года из сектора. По данным «Аш-Шарк аль-Аусат», ХАМАС «готов к тому, чтобы договориться по вопросу об оружии» и согласен «на символическое и временное изгнание из Газы нескольких высокопоставленных чиновников».

Согласно сообщениям в СМИ, план посредников предусматривает прекращение огня в секторе Газа на 60 дней, и уже в первый день действия соглашения ЦАХАЛ должен будет покинуть северную часть сектора. В рамках сделки ХАМАС должен освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших.

Объявить о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС должен президент США Дональд Трамп, он же выступает гарантом выполнения сделки. В пятницу Трамп заявил, что ожидает ответа от ХАМАС «в течение 24 часов».