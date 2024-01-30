ХАМАС требует полного прекращения огня, а не перемирия

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, заявила, что будет обсуждать какие-либо соглашения с Израилем только после «полного и всеобъемлющего» прекращения огня, а не временного перемирия. Об этом сообщает The Тimes of Israel.
Как только боевые действия прекратятся, «можно обсудить остальные детали», включая освобождение заложников, заявил AFP представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну.
Израиль отвергает такие требования ХАМАС.
Ранее на переговорах в Париже представители Израиля, США, а также Египта и Катара, которые поддерживают связь с руководством ХАМАС, согласовали основы новой сделки.
Согласно предложенному плану, боевые действия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа должны быть временно остановлены. Также Израиль должен способствовать доставке гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа и выпустить из тюрем ряд палестинских заключённых. ХАМАС, со своей стороны, должен поэтапно освобождать заложников, захваченных в результате нападения боевиков на Израиль 7 октября прошлого года. Параллельно будут идти переговоры о постоянном перемирии, которое будет обеспечивать в том числе и международное сообщество.
- В результате нападения боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» на юг Израиля 7 октября 2023 года погибли около 1200 человек, преимущественно гражданских лиц. 240 были взяты в заложники и увезены в сектор Газа. Сообщается, что 27 из них погибли в плену. В ответ Израиль развернул военную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. По данным палестинской стороны, в результате израильского наступления погибли больше 26 тысяч жителей сектора.
- В ноябре прошлого года Израиль и ХАМАС договорились о кратком перемирии. Тогда в обмен на возобновление поставок в сектор Газа гуманитарной помощи и освобождение из израильских тюрем ряда палестинских заключённых удалось вернуть порядка 130 заложников – как израильтян, так и иностранцев. Однако дальнейшие переговоры зашли в тупик из-за требований ХАМАС, которые Израиль счёл невыполнимыми.