В Москве депутат Хараидзе выиграла выборы, находясь под домашним арестом 

Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе выиграла выборы в Тверском округе, находясь под домашним арестом. Об этом в фейсбуке сообщили её сторонники.

«Первое место по моему округу. Я все еще депутат Тверского района! Спасибо всем, кто меняя поддержал, кто верил и верит! Не подведу! В нашем новом созыве… 11 Едросов и… одна Кети… Гремучая смесь. Из старого созыва прошла только я. Очень жаль», – процитировали они слова Хараидзе.

Полиция задержала муниципального депутата в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Поводом стала борьба мундепа со строительными работами на улице Фадеева. По версии следствия, Хараидзе вместе с жителем Тверского района Гурамом Григоряном вымогала у представителя застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации, и Хараидзе добивалась того, чтобы их исправили.

Хараидзе находилась в СИЗО-6. В знак протеста против своего уголовного преследования она начала голодовку. 28 июня 2021 года стало известно, что мундеп прекратила ее. Из СИЗО она также передала письмо о том, что даже в аномальную жару ей не дают воду.

Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», от которой избралась Хараидзе, предлагал внести миллион рублей в качестве залога за освобождение муниципального депутата из СИЗО.

12 июля 2021 года Хараидзе выпустили из СИЗО под домашний арест.