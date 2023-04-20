Henkel согласился продать активы в России за 54 миллиарда рублей

Немецкий концерн Henkel подписал соглашение о продаже активов в России за 54 миллиарда рублей. Сделка заключена с консорциумом инвесторов, в который входят Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services Дмитрия Крюкова и Augment Investments Виктора Харитонина.

«Все покупатели имеют налаженные и давние деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США», - говорится в сообщении Henkel, которое приводит РБК. Издание отмечает, что сделку одобрили российские регуляторы, но пока она не закрыта.

Henkel производила в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и другими, а также клей, в том числе «Момент», «Метилан». В стране у концерна было 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.

О том, какие именно структуры собираются выкупить российский бизнес Henkel, ранее сообщали источники РБК, а также «Ведомостей». Они отмечали, что структура Виктора Харитонина будет мажоритарным владельцем.