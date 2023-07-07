Генеральная прокуратура России признала «нежелательной» международную правозащитную организацию Human Rights House Foundation (HRHF, Фонд «Дом прав человека») и входящие в неё НПО.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность HRHF «направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем».

Human Rights House Foundation – неправительственная организация со штаб-квартирой в Норвегии. Она объединяет сеть «Домов прав человека» и других правозащитных групп в Восточной Европе, Балканском регионе и странах Кавказа. В частности, «Дома прав человека» действуют в Украине, Грузии, Армении, а в Литве работает «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова», основной задачей которого является защита прав человека в Беларуси.

«С начала СВО [HRHF] занимаются дискредитацией внешней политики РФ и Вооруженных сил России. Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.