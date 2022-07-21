Сергей Власенко: Игоря Коломойского лишили гражданства Украины

Копию указа президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского опубликовал депутат Верховной рады Сергей Власенко.

Подлинность документа пока не подтверждена. Помимо этого, на опубликованном документе не стоит подписи Владимира Зеленского.

Судя по тексту документа, кроме Коломойского в списке на лишение гражданства Украины оказались еще девять человек, в частности, действующий глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, а также народные депутаты Игорь Васильковский ("Слуга народа") и Вадим Рабинович (избран от ныне запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Игорь Коломойский — бывший губернатор Днепропетровской области Украины. С марта 2021 он и его семья находятся под санкциями США. Вашингтон обвинил предпринимателя в коррупции на посту губернатора в 2014–2015 годах.

Осенью 2014 года, будучи главой Днепропетровской ОГА, Коломойский рассказал журналистам, что кроме гражданства Украины, он также владеет паспортами Кипра и Израиля. Согласно законодательству, добровольное вступление в подданство другого государства является одним из оснований для лишения украинского гражданства.