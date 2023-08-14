ИИХФ запретила вратарю Федотову играть за ЦСКА

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) запретила вратарю Ивану Федотову, которого в прошлом году призвали в российскую армию, помешав отъезду в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс», выступать за московский ЦСКА. На российский клуб тоже наложены ограничения.

О решении организации было объявлено 14 августа. Международная организация считает, что у хоккеиста есть действующий контракт с «Филадельфией», и это делает невозможным его выступления за ЦСКА.

Вратарь сборной России и ЦСКА Иван Федотов в мае прошлого года подписал контракт с «Филадельфией». 1 июля 2022 года Федотов был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге 1 июля и доставлен в военкомат. Его обвинили в уклонении от призыва на срочную службу в армии. В военкомате Федотову стало плохо, его перевели на обследование в военно-морской госпиталь, откуда в ночь с субботы на воскресенье увезли в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что он был доставлен в воинскую часть и начал службу в ВМФ России. В июле нынешнего года он завершил срочную службу и подписал новый контракт с ЦСКА.

«Филадельфия» заявляет, что контракт хоккеиста с клубом продолжает действовать. ИИХФ встала на эту точку зрения. По мнению организации, Федотов должен был или отправиться в США, или договориться о разрыве контракта с «Филадельфией», но не сделал ни того, ни другого.

Хоккеист дисквалифицирован на четыре месяца, а на клуб ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон.

ИИХФ после российского вторжения в Украину отстранила российскую сборную от участия в соревнованиях. ЦСКА участвует в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - помимо российских команд, в ней сейчас играют команды из Беларуси, Казахстана и Китая.

Российские СМИ отмечают, что ЦСКА может проигнорировать решение ИИХФ, если ему не удастся его оспорить. К такому шагу в частности призвал бывший хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Какие это может иметь последствия для клуба и КХЛ - пока не ясно.