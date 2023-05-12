Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter

Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск решил уйти с должности генерального директора этой компании. Об этом он заявил в микроблоге. Причин, по которым он покидает этот пост, бизнесмен не уточнил.

По словам Маска, он уже нашёл преемницу на этом посту. Её имя он не назвал, добавив, что она приступит к работе примерно через шесть недель.

Сам Илон Маск будет занимать должности председателя совета директоров и технического директора компании.

По сообщению газеты The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники, глава отдела продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым гендиректором Twitter.

Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре прошлого года . Он обещал радикально перестроить работу социальной сети, но все попытки обернулись громкими скандалами, среди которых увольнение сотрудников, введение платной верификации пользователей, разблокирование аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова. Предыдущее руководство Twitter он обвинил в цензуре, в том числе по политическим мотивам.

В конце прошлого года Маск обещал покинуть пост генерального директора Twitter, когда найдет себе преемника. До этого Маск провел на эту тему опрос, пообещав руководствоваться его результатми. В итоге за его уход выступили более 57 процентов из 17 миллионов участников опроса. Однако не исключено, что среди голосовавших было много ботов.