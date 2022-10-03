Илон Маск предложил сценарий урегулирования в Украине

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск выступил со своим видением урегулирования ситуации вокруг Украины. В твиттере он обозначил четыре условия, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией. По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые, прозрачные референдумы под контролем ООН, и если жители проголосуют за то, чтобы их земли остались в составе Украины, Россия обязана отступить. Крым, считает Маск, должен остаться российским. Крым также должен получить гарантии водоснабжения. Наконец, Украина должна сохранять нейтральный статус.

Маск считает, что исход войны скорее всего приведет к таким же решениям, разница лишь в том, какую цену воюющим сторонам придется за них заплатить. Альтернативным исходом, по его мнению, может быть ядерная война.

Маск открыл под своим постом голосование, призвав своих подписчиков поддержать или отвергнуть его предложения. На 21 час московского времени у него проголосовали около 700 тысяч человек, из них 59,6% были против, 40,4% - за. Вскоре после публикации твита Маск пожаловался на атаку ботов.