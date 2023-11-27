Илон Маск приехал в Израиль после обвинений в антисемитизме в его адрес

Владелец соцсети X и один из богатейших предпринимателей мира Илон Маск прибыл с визитом в Израиль. Там он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и посетил приграничный с сектором Газа кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напали джихадисты.

В соцсетях распространяются фото и видео, на которых Маск и Нетаньяху в бронежилетах осматривают последствия атаки палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Маск также пообщался с родственниками заложников.

«Поступки говорят больше, чем слова», – написал Маск в своём аккаунте в X.

В планах бизнесмена на сегодня – посещение правительства Израиля, встреча с президентом Исааком Герцогом и министром военного кабинета Бени Ганцем. По данным Bloomberg, Маск также встретится с представителями семей заложников, остающихся в Газе.

Bloomberg сообщает, что правительство Израиля также ведет с Маском переговоры по поводу использования сети спутниковой связи Starlink военными. В октябре миллиардер заявил, что может предоставить спутники организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Это вызвало критику израильских чиновников.

Поездка Маска проходит на фоне недавних обвинений в антисемитизме в его адрес. Поводом стал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Маск согласился с высказыванием. После этого сотрудничество с X приостановили крупнейшие рекламодатели – Apple, Walt Disney, IBM, Sony Pictures и другие. В ответ Маск пообещал направить часть доходов X на гуманитарную помощь Израилю и Газе.