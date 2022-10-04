Илон Маск вновь предложил руководству Twitter покупку

Илон Маск вновь предложил руководству корпорации Twitter покупку компании по предложенной в апреле первоначальной цене в 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что о новом предложении Маск сообщил руководству Twitter в письме.

Reuters обращает внимание, что новость о вероятном возобновлении сделки появилась перед рассмотрением иска корпорации против бизнесмена, в котором Twitter требует завершения покупки. Заседание суда намечено на 17 октября. На фоне новостей о возможном возобновлении сделки стоимость акций Twitter выросла на 18%, после чего торги ими на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены.

Бизнесмен и представители Twitter сообщения о возможном возобновлении сделки пока не комментировали.

Илон Маск сообщил о намерении купить Twitter за 44 миллиарда долларов в апреле. Через некоторое время бизнесмен заявил, что приостанавливает сделку из-а неясности в подсчётах фейковых аккаунтов.

В начале июля Маск объявил об отказе от покупки. По словам миллиардера, компания не представила ему запрашиваемые данные. В Twitter сочли отказ надуманным и потребовали суд обязать Маска завершить покупку. Бизнесмен выступил со встречным иском.