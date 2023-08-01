Империя в сердце. Виталий Портников – о «настоящей России»

Документы из западных архивов, с которыми мы имеем возможность ознакомиться по мере их рассекречивания (недавно, например, стали известными донесения британских экспертов и реакция на них руководства страны), ещё раз демонстрируют поразительное непонимание Западом как реальных внешнеполитических намерений руководства России, так и последствий осуществления этих намерений для соседних стран и всего окружающего мира.

Запад буквально "проспал" распад Советского Союза и, кажется, до сих пор не понял его подлинных причин. Даже осенью 1991 года, уже после провала путча, большинство западных лидеров пыталось помочь Михаилу Горбачеву сохранить "обновлённый Советский Союз" и порицало лидеров бывших советских республик за "неуместный сепаратизм". Но самое любопытное, что даже после окончательного исчезновения переименованной большевиками, но от этого не менее жестокой и лживой Российской империи с политической карты современного мира западные лидеры продолжили относиться как к Советскому Союзу к Российской Федерации Бориса Ельцина, а затем и Владимира Путина. Но при этом – как к "хорошему", демократическому Советскому Союзу. А вот бывшие советские республики (за исключением разве что стран Балтии, которые бывшими республиками, собственно, на Западе никогда и не считались) им казались географическими недоразумениями, руководимыми бывшими партийными секретарями. Поэтому казалось логичным, чтобы Ельцин, у которого, по словам Билла Клинтона, "демократия в сердце", опекал своих соседей как неразумных детей. Ну а Джордж Буш-младший, как известно, воспринял Путина как "абсолютно нормального человека, реально воспринимающего вещи" и как союзника по борьбе с терроризмом после 11 сентября 2001 года. Оценки большинства европейских лидеров были ещё более комплиментарными.

У Путина только один подлинный интерес: выйти на границы "настоящей России", то есть Советского Союза 1991 года, и исправить ошибки истории

При этом все эти десятилетия на Западе не хотели, а многие и сейчас не хотят, замечать самое главное. Не только западные лидеры воспринимали Российскую Федерацию как "почти Советский Союз". Россия и сама себя так воспринимала, только без "почти". Бывшие советские республики, провозгласившие суверенитет, считались временными образованиями, которые обязательно "вернутся в родную гавань". Отсюда и сохранение конфликтов, которые остались в наследство от СССР, и провоцирование новых. Отсюда и союзное государство с Беларусью, придуманное вовсе не во времена Путина. Отсюда и Евразийский экономический союз с упрямым стремлением Кремля создать в нем некие "наднациональные органы". Отсюда и "Русский мир", и флаги стран СНГ у трона патриарха Кирилла.

Даже сейчас, на 18-м месяце войны России против Украины, у многих западных политиков и экспертов живёт удивительная надежда на то, что с Путиным рано или поздно можно будет договориться, если только он поймет бесперспективность войны или если можно будет удовлетворить какие-либо его интересы и снять тревоги по поводу безопасности России. Но у Путина и тех, кто его поддерживает, только один подлинный интерес – выйти на границы "настоящей России", то есть Советского Союза 1991 года и исправить все "ошибки истории". Ошибку Владимира Ленина, провозгласившего "части России" союзными республиками, имеющими право на выход из СССР. Ошибку Иосифа Сталина, увеличившего число этих республик. Ошибку Михаила Горбачева, чей "либерализм" привел к "параду суверенитетов". Ошибку Ельцина, договорившегося в Беловежской пуще о ликвидации СССР. И если часть людей, живущих на территории этой "исторической России", воспринимает её как суверенную Украину и не хочет возвращаться под власть Москвы, то тем хуже для этих людей.

Экзистенциальность этого конфликта в том, что он не с Украины начался и может не Украиной завершиться. Просто война бывшей "первой республики" Советского Союза с бывшей "второй республикой" – самый масштабный конфликт из тех, что были, и из тех, что всем нам ещё предстоит пережить. Именно поэтому сейчас существует шанс остановить Путина. Если Запад поможет Украине освободить оккупированные территории, восстановит международное право и предоставит Киеву надежные гарантии безопасности, то у нас появляется надежда на предотвращение новых конфликтов на постсоветском пространстве, на отказ Кремля от нелепых в ХХІ веке империалистических амбиций. Но каждый новый день, каждый новый месяц, каждый новый год этой войны будет приближать нас к новым войнам – возможно, менее масштабным, но не менее страшным.

Виталий Портников – киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



Мнения, выраженные в рубрике "Анализ", могут не совпадать с точкой зрения редакции