Имущество, перешедшее государству, не будет облагаться налогом – законопроект «Мечты»

В парламенте обсуждают законопроект, предусматривающий освобождение от акцизного налога импорта «имущества, обращённого в государственную собственность», включая автомобили и нефтепродукты. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

Что означает «имущество, обращённое в государственную собственность»?

Согласно определению в законе «О государственном имуществе», к такому имуществу относятся:

имущество, переданное в собственность государства в порядке уголовного, гражданского или административного производства;

то есть имущество, которое на основании закона, решения суда или административного акта переходит от частного лица государству – будь то конфискация имущества, использованного в преступлении или полученного преступным путём, либо изъятие активов, связанных с незаконной деятельностью; имущество, перешедшее в собственность государства по наследству или в дар и подлежащее приватизации;

бесхозяйное или выморочное имущество, перешедшее в собственность государства;

товары, не возвращённые после проведения контрольной закупки, предусмотренной Налоговым кодексом Грузии, и т.д.

До сих пор закон предусматривал обложение такого имущества акцизом, однако предлагаемые изменения вводят для него исключение. Инициированный законопроект предусматривает поправки в Налоговый кодекс. Изменения внесены в парламент представителями правящей партии. В пояснительной записке к законопроекту отмечается:

«В случаях, когда подакцизный товар переходит в собственность государства, у государства возникает обязанность поместить его в процедуру свободного обращения и, соответственно, обложить акцизным налогом».

По мнению авторов, это «создаёт дополнительную нагрузку на государственный бюджет и усложняет дальнейшее распоряжение таким имуществом со стороны государства».

Изменения позволят «освободить государство от обязанности уплачивать акцизный налог при выпуске в свободное обращение имущества, находящегося в его собственности, что не имеет экономического смысла».

Изменения касаются не только легковых автомобилей, но и нефтепродуктов, алкогольных напитков и других товаров, облагаемых акцизом при импорте – в случае их обращения в государственную собственность.