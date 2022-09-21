Индекс Мосбиржи рухнул почти на 10% после объявления мобилизации

После объявления президентом России частичной мобилизации в стране индекс Московской биржи опустился ниже 2 100 пунктов. На таких уровнях он торгуется впервые с 24 февраля, когда началось российское военное вторжение в Украину. Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 15 августа, отмечает ТАСС. Курсы доллара и евро к рублю растут.

Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику. Так, акции "Газпрома" в начале торгов дешевели на 13 процентов. На данный момент в лидерах отката акции "Яндекса" (минус 10 процентов), более чем на 9 процентов снизилась цена на акции "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭКа" "Газпром нефти".

В среду утром Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч резервистов.

Накануне российский рынок акций завершил день рекордным с февраля обвалом на фоне новостей о проведении 23–27 сентября сепаратистами и оккупационными властями референдумов в некоторых областях Украины по присоединению их территорий к России.

24 февраля, когда российская армия начала вторжение в Украину, рынок акций в России обвалился на 33 процента.