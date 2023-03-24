Индия не получит от России обещанные поставки вооружений

Военно-воздушные силы Индии не смогут получить от России новые поставки вооружений. Об этом представитель индийских ВВС заявил в пятницу парламенту. По его словам, Индия ожидала в этом году «крупную поставку» оружия. Однако российские партнеры сообщили, что из-за войны в Украине они не смогут выполнить обязательства.

В докладе, ранее опубликованном нижней палатой индийского парламента, также приводятся данные, что военные поставки из России в Индию сокращаются из-за войны России в Украине. По мнению журналистов CNN, это первое документальное свидетельство о том, что Россия может испытывать нехватку вооружений на собственных фронтах.

В документе не указано, о каких именно вооружениях идет речь, но отмечается, что Индия закупает вооружения как у России, так и у Украины. В свете сложившейся ситуации она должна учитывать возможные отмены таких поставок. О задержках поставок оружия из Украины в докладе не упомянуто.

По сообщению агентства Reuters, российское посольство в Дели заявило, что не владеет информацией по данному вопросу. Главный российский экспортер вооружений, Рособоронэкспорт, пока не ответил на запросы журналистов.