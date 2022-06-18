Индия в разы увеличила импорт угля и нефти из России

Индия резко увеличила закупки в России угля и нефти в конце мая и начале июня - на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России в связи с войной в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и данные из открытых источников.

Как утверждается, с 27 мая по 15 июня Индия закупила в 6 раз больше российского угля, чем за тот же период в прошлом году, и в 31 раз больше нефти.

Всего за этот период времени Индия купила российский уголь на общую сумму более 330 млн долларов, а нефть - на сумму более 2,2 млрд. При этом энергоносители продаются с существенными скидками, которые могут достигать 30 процентов, утверждают трейдеры. Сделки совершаются в Дубае и Сингапуре, российские трейдеры принимают оплату как в долларах, так и в индийских рупиях или дирхамах Объединённых арабских эмиратов.

Индия не присоединилась к санкциям, введённым странами Запада против России, и не осудила агрессию против Украины, хотя и не поддержала её. Сообщалось, что США, признавая за Индией право покупать российские энергоносители, просили Дели резко не наращивать объём поставок.

Согласно данным Центра по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA), Индия даже несмотря на рост импорта по-прежнему не входит в число основных импортёров российских энергоносителей. По состоянию на начало июня она была на 9-м месте по объёмам поставок, после таких стран, как Китай, Турция и Южная Корея, а также ряда стран ЕС.