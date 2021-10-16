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Информатор Сергей, передавший Gulagu.net видео пыток, прибыл в Париж
Гражданин Беларуси, информатор, передавший общественному проекту Gulagu.net видеоархив с пытками в российских тюрьмах, прибыл во Францию.
Как сообщил руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, информатор по имени Сергей, чья фамилия пока не называется, обратился к французским властям с прошением о предоставлении ему политического убежища.
Сайт «Север.Реалии» сообщил со ссылкой на социальные сети проекта Gulagu.net, что Сергей в ночь на 16 октября покинул одну из стран Северной Африки и вылетел во Францию. Публикуемая в соцсетях фотография сделана в парижском аэропорту «Шарль де-Голь».
- 24 мая основатель проекта «Гулагу - нет» Владимир Осечкин объявил о решении приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов Gulagu.net. Осечкин назвал эффективной и открытой 9-летнюю деятельность своих единомышленников.
- 4 октября Осечкин рассказал, что ему передали секретный архив видеозаписей ФСИН и ФСБ. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию.
- Часть архива правозащитники направили в Европейский комитет по предотвращению пыток. Осечкин намерен предоставить материалы о пытках Комитету ООН против пыток.
- После публикации архива Следственный комитет по Саратовской области возбудил несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.
Другие новости дня
В Южной Осетии выявили 106 заболевших ковидом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия возросло за сутки на 106, днем ранее сообщалось о 123 заболевших.
Как сообщила информагентству «Рес» сегодня, 16 октября, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, накануне было проведено 336 исследований на коронавирусную инфекцию.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1696 человек, 50 граждан сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
- Количество инфицированных с начала пандемии составило 7381 человек, 5685 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 42 085 исследований на коронавирусную инфекцию.
В Рустави проходит акция под лозунгом «Палач – в тюрьму»
У пенитенциарного учреждения №12 города Рустави проходит акция противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Главный лозунг протестующих – «Палач – в тюрьму». Они категорически не согласны с требованием оппозиции освободить экс-главу государства, сообщает SOVA.
Участники акции утверждают, что в период правления Саакашвили они пережили репрессии. По их словам, митинг организован бывшими политзаключенными и членами их семей. Среди тех, кто устроил акцию, – Шако Кучашвили, известный своей проправительственной и антиоппозиционной деятельностью.
«Его должен сковать страх. Сегодня здесь нас 4-5 тысяч человек. Но сюда придет вся Грузия. Пусть он [Саакашвили] молится, чтобы камера была хорошо заперта. Миша, мы пришли!», - сказал один из участников акции Заза Давитая, который называет себя бывшим политзаключенным.
Угулава оштрафовали за нарушение карантина после участия в митинге
Кандидат на пост мэра Поти, оппозиционер Гиги Угулава оштрафован на 2 тысячи лари (около 639 долларов) за нарушение правил карантина и изоляции, сообщает МВД Грузии.
7 октября Угулава сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Спустя неделю, 14 октября, политик появился на многотысячном митинге в центре Тбилиси с требованием освобождения Саакашвили из тюрьмы. Обращаясь к собравшимся, Угулава подчеркнул, что его тест на COVID отрицательный, и он прекратил изоляцию с разрешения врачей.
Многие сочли доводы оппозиционера неубедительными, назвав его поведение «безответственным». Отвечая им, накануне на своей странице в Facebook политик опубликовал отрицательный результат теста на ковид, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии в случае подтверждения коронавируса домашняя изоляция, как правило, продолжается минимум 12 дней.
В России впервые более 1000 смертей от COVID-19 за одни сутки
Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 1002 пациента. Общее число смертей среди инфицированных в России составляет теперь 222 315. Агентство ТАСС называет это «новым максимумом», ссылаясь на данные, опубликованные в субботу федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба, сообщает ТАСС.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях «стремительно заполняются». «Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!» – отметил врач.
Латвия подарила Грузии более 83 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer
Латвия подарила Грузии 83 070 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
С недавнего времени в Грузии прививки вакциной Pfizer разрешены детям с хроническими заболеваниями в возрасте от 12 до 15 лет, а также детям от 12 до 15 лет, которые планируют выехать за границу. Для всех остальных групп населения Грузии в случае вакцины Pfizer возрастной порог составляет 16 лет.
Необходимо отметить, что в конце октября в Грузии начнут делать бустерные прививки от коронавируса. В случае введения третьей дозы граждане смогут выбрать вакцины Pfizer, Sinovac или Sinopharm, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
По состоянию на 16 октября в Грузии провели 1 899 938 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 892 410 человек, что составляет 31,2% взрослого населения страны.
Полиция задержала главу Tbilisi Pride – в НПО говорят о начале репрессий против ЛГБТ-активистов
Полиция задержала в Тбилиси главу Tbilisi Pride Георгия Табагари и еще двух его знакомых. В неправительственной организации, защищающей права ЛГБТ-сообщества, назвали произошедшее «рейдом».
По информации МВД Грузии, причиной задержания стало нарушение статей 173 и 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, которые предусматривают мелкое хулиганство и неподчинение полиции.
Как сообщают СМИ, случай произошел поздно вечером у тбилисского Success Bar –заведения категории LGBT-friendly. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что задержание сопровождалось шумом и стычками с полицейскими.
Сам Табагари рассказал изданию On.ge, что был задержан, когда попытался выяснить, куда и почему «восемь полицейских тащили» его знакомого Тенго Эминашвили. Уже после полуночи Табагари, Эминашвили и еще одну их знакомую отпустили из полицейского участка под расписку.
Tbilisi Pride распространил заявление, в котором выражается обеспокоенность действиями сотрудников МВД и говорится о начале репрессий против ЛГБТ-активистов: «Если до сих пор полиция закрывала глаза на насилие в адрес ЛГБТ-людей, то теперь они сами перешли к преследованиям членов движения. В частности, сегодня это произошло в виде рейда у бара. Однако это событие только часть более масштабного процесса, цель которого – репрессии против ЛГБТ-активистов и всего гражданского общества».
По информации грузинской службы Радио Свобода, в начале октября полиция потребовала избрать для Георгия Табагари административный арест на 15 суток. Административное делопроизводство в отношении Табагари начали после беспорядков 5 июля. Поводом послужил разговор с сотрудником полиции, который проводил следственные мероприятия в офисе Tbilisi Pride, разгромленном гомофобами. Следующее судебное разбирательство по делу активиста назначено на 22 октября.
Коронавирус в Абхазии: 160 новых случаев, один – летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 637 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 160 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 67 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 98 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 656 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24 608 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
COVID в Грузии: более 5 тысяч случаев заражения, скончались 44 пациента
В Грузии выявили 5 076 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с 25 августа число заболевших за сутки превысило 5 тысяч. Рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 в Грузии был зафиксирован 17 августа – тогда за сутки коронавирус подтвердился у 6 208 человек. Этот показатель считается пиком четвертой волны, оказавшейся для страны самой тяжелой. Общее число случаев заражения, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 657 753.
За последние сутки в Грузии провели около 63 тысяч тестов на коронавирус. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,06%, за последние две недели – 8,04%, а за последнюю неделю – 8,77%.
Более 31% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 599. Абсолютный рекорд по числу новых случаев заражения зафиксирован в Имерети – 1 028 и в Кахетии – 720. В Самегрело и Земо Сванети выявили 435 фактов, в Шида Картли – 387, в Квемо Картли – 309, в Аджарии – 159, в Гурии – 144, в Мцхета-Мтианети – 137, в Самцхе-Джавахети – 85, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 73.
От ковида умерли еще 44 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 440.
Выздоровели 1 126 человек, их общее число выросло до 609 987.
На данный момент в Грузии 38 300 активных случаев коронавируса. Из них 5 176 пациентов (около 14%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 180 больных тяжелое, 252 подключены к аппаратам ИВЛ. 922 гражданина (2,4% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 202 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 59 граждан, а в самоизоляции – более 28,3 тысячи.
В Пентагоне рассказали детали визита министра обороны США в Грузию
Министр обороны США Ллойд Остин в эти выходные начнет с Грузии свое турне по странам Европы. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В Тбилиси глава Пентагона встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Грузии Джаншером Бурчуладзе. Стороны обсудят сотрудничество Грузии и США в области безопасности и вопросы расширения сотрудничества в Черном море. При этом в Пентагоне отмечают, что визит Остина должен «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнуть важность стратегического партнерства США и Грузии в решении проблем региональной и глобальной безопасности».
Из Тбилиси Остин отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Затем министр обороны США продолжит встречи в Бухаресте с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и министром национальной обороны Николае Чукэ.
Свое турне Остин завершит в Бельгии, где примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО.
«Министерство обороны неизменно поддерживает своих европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном черноморском регионе, и секретарь с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы укрепить приверженность Вашингтона безопасной, стабильной и богатой Европе», - подчеркивают в Пентагоне.
Николоз Басилашвили одержал крупнейшую в карьере победу на BNP Paribas Open
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили одержал самую крупную победу в своей карьере – в четвертьфинале BNP Paribas Open он обыграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 3-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Продолжающийся в Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open - турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 с призовым фондом 9,1 миллиона долларов. 29-летний Басилашвили впервые участвовал в четвертьфинале подобного турнира. За 2 часа 9 минут матча он показал впечатляющее выступление.
«Я провел действительно отличные матчи на этом турнире. Я был не очень доволен тем, как я играл сегодня, но я был доволен тем, как я справлялся со своим уровнем стресса. Я впервые в четвертьфинале, это большая площадка, а Стефанос – супер крутой игрок», - сказал Басилашвили после игры.
Благодаря этой победе грузинский теннисист, занимающий 36-ю строчку мирового рейтинга, сократил отставание от Ципраса в серии ATP Head2Head на 1-2 позиции, сообщает агентство «Новости-Грузия». За место в финале BNP Paribas Open Басилашвили должен встретиться с немецким теннисистом Александром Зверевым (4) или с американцем Тейлором Фрицем (31).
В Батуми эвакуируют жильцов дома рядом с обрушившимся корпусом
В Батуми начали эвакуацию жильцов многоквартирного дома, расположенного по соседству с обрушившимся зданием, сообщает издание «Батумелеби».
Эвакуация началась поздно вечером 15 октября, вскоре после публикации предварительных данных экспертизы. Специалисты сочли, что жильцам угрожает опасность. По предварительным данным, причина – повреждение несущей стены при ремонте в одной из квартир на первом этаже.
По словам и.о. мэра Батуми Лелы Сурманидзе, в данном случае городские власти выдали разрешение на реконструкцию, однако муниципальная инспекция выявила факт нарушения утвержденного проекта. В целом эвакуированы будут до 50 семей, проживающих в доме №56 на улице Мемеда Абашидзе. Сама чиновница также оказалась в их числе.
«Мы пока не знаем всего заключения экспертизы, но специалисты попросили эвакуировать население в целях превенции», - заявила она в комментарии «Аджарскому телевидению».
Жильцов временно расселили по гостиницам. Скорее всего, они вернутся в свои квартиры после проведения укрепительных работ.
«В понедельник будет экспертный ответ. Согласно этому ответу, будут проведены укрепительные работы и население, вероятно, вернется в места своего проживания», - сказала Сурманидзе.
До сих пор неясно, будут ли эвакуированы жильцы корпуса по улице Клдиашвили, который также примыкает к обрушившемуся зданию.
- Семиэтажный дом, неоднократно перестроенный с конца 70-х годов, обрушился в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир. Сотни спасателей разбирали завалы более суток. Жертвами трагедии стали девять человек, в том числе трое детей. Двое граждан пострадали.
- В рамках расследования обрушения здания МВД задержало трех человек, которые уже отправлены в предварительное заключение. Это владелец площади на первом этаже и двое рабочих. Установлено, что он поручил провести ремонтные работы, в ходе которых были снесены стены, в том числе и несущие. Следователи считают, что эти действия могли стать причиной обрушения здания.
В колонии «никто не пострадал», сообщили власти Северной Осетии
Власти Северной Осетии сообщили, что в результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал. Уполномоченный по правам человека в регионе Тамерлан Цгоев также отметил, что совместно с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, чтобы те высказали свои претензии. Такое сообщение опубликовало утром в субботу агентство ТАСС.
Ранее, вечером в пятницу, сообщалось, что в исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвовали, согласно неофициальным данным, около 600 человек. Спецназ, как сообщалось, готовился применить силу для восстановления порядка.
По словам родственников заключенных, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключенным.
Издание «База» приводит другую версию событий: согласно неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключенных, в который вмешались сотрудники колонии.
Журналисты «Базы» утверждают, что в бунте принимали участие около 600 человек. Издание сообщило, что во Владикавказ стягиваются подразделения силовых ведомств Осетии.
По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Агентству «Интерфакс» во ФСИН заявили, что беспорядки начались по зачину двоих заключенных, содержавшихся в штрафном изоляторе.
Китай отправил корабль «Шэньчжоу-13» к орбитальной станции
Китай отправил пилотируемый корабль с тремя членами экипажа к создаваемой Пекином национальной орбитальной станции.
Согласно сообщению информационного агентства «Синьхуа», нынешняя миссия должна стать самой продолжительной для космического экипажа из КНР.
Старт корабля «Шэньчжоу-13» был осуществлен в ночь на субботу по местному времени, вскоре после полуночи. Запуск произвели с площадки на космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая.
Тайконавты планирует провести на орбите полгода, то есть вдвое больше, чем предыдущий китайский экипаж. Они будут заниматься установкой оборудования и тестированием технологий для сооружения станции «Тяньгун».
Возглавляет миссию 55-летний Чжай Чжиган –первый китайский тайконавт, вышедший в открытый космос в 2008 году. Как сказал Чжай, его команда в предстоящие месяцы осуществит более сложные космические прогулки, чем предыдущие экипажи.
В состав нынешней группы тайконавтов также включена 41-летняя военный пилот Ван Япин – она первая женщина, которую отправили на космическую станцию КНР. В 2013 году Ван стала второй китаянкой, побывавшей в космосе.
Третьему члену экипажа тоже 41 год. Это Е Гуанфу из Народно-освободительной армии Китая.
Китай, активно развивающий свою космическую программу, ранее посадил исследовательский аппарат на поверхность Марса и отправил зонды на Луну.
Срок эксплуатации строящейся национальной станции «Тяньгун», что в переводе означает «Небесный дворец», рассчитан, по меньшей мере, на 10 лет. Базовый модуль «Тяньгуна» был запущен на орбиту ранее в 2021 году. А в будущем году строительство станции планируется завершить.
ВМФ США назвал ложным заявление России об инциденте в Японском море
В пятницу Тихоокеанский флот США назвал «ложным» заявление российского Министерства обороны об инциденте в Японском море, в ходе которого российский и американский корабль находились на расстоянии 60 метров друг от друга.
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о том, что российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» предотвратил нарушение морской границы России в районе залива Петра Великого в Японском море американским эсминцем «Chafee» . Согласно российской версии, эсминец двигался по направлению к российским водам и лишь решительные действия российского корабля, который был вынужден приблизиться к американскому на несколько десятков метров, заставили эсминец изменить курс. Американский корабль находился в зоне закрытой для мореплавания из-за проведения артиллерийских стрельб в рамках российско-китайских военно-морских маневров. Российская сторона назвала действия американского корабля грубым нарушением международных правил.
Несколькими часами позже американское командование заявило, что Россия предоставила ложную информацию о случившемся. Российский корабль приблизился к американскому в то время, как на американском корабле велась подготовка к проведению «воздушных операций». «Взаимодействие было безопасным и профессиональным», - говорится в заявлении. Согласно американскому военному командованию, извещение российской стороны о проведении артиллерийских стрельб и закрытия акватории для судоходства и полетов было обнародовано уже после этого эпизода. В заявлении подчеркивается, что американский эсминец находился в нейтральных водах: «Соединенные Штаты будут продолжать полеты, их корабли будут курсировать и проводить операции там, где это позволено международными законами».
В исправительной колонии во Владикавказе произошел бунт
В исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвуют, согласно неофициальным данным, около 600 человек, спецназ готовится к штурму здания.
По словам родственников заключенных, которые передает издание Mash, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключенным. Издание утверждает, что в четверг один из осужденных зашил себе рот нитками.
Издание «База» приводит другую версию событий: согласно их неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключенных, в который вмешались сотрудники колонии. Утверждается, что заключенные разбили камеры наблюдения, разломали внутренние двери на территории колонии и подожгли несколько зданий.
Журналисты «Базы» утверждают, что в бунте принимают участие около 600 человек. Издание сообщает, что во Владикавказ стягиваются сотрудники силовых ведомств из всей Осетии, потому что во Владикавказе их недостаточно, чтобы взять колонию под контроль.
По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Собеседник журналиста утверждает, что ситуация находится под контролем. Причины бунта государственное агентство не приводит.
Николоз Кипшидзе о состоянии здоровья Саакашвили: «Ожидал увидеть нечто худшее»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на допуск группы врачей, сформированной по инициативе министерства юстиции. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после того, как навестил политика в пенитенциарном учреждении.
Саакашвили называет себя политическим заключенным. Со дня задержания 1 октября он отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ Минздрав созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.
«Я разговаривал с президентом, и он согласен на консилиум, согласен на тесты, согласен на лекарства», - сказал Кипшидзе.
Врач, который не видел Саакашвили в течение пяти дней, говорит, что состояние экс-президента «превзошло его ожидания»: «Я ожидал увидеть нечто худшее чем то, что я видел, когда встречался с ним в последний раз. Как видно, у него сильный организм… То плохое, чего я ожидал, такого состояния нет».
Кипшидзе добавил, что на данный момент необходимости перевода Саакашвили в больницу нет. Тем не менее, по его мнению, «такой момент обязательно настанет», поскольку экс-президент употребляет только чай и воду.
Врачу отказывали в допуске к Саакашвили, начиная с 11 октября. В Минюсте объясняли это тем, что адвокаты заключенного неправильно составили заявление на выдачу пропуска. Решение пересмотрели только сегодня вечером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня же состоялось первое заседание консилиума – участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии экс-президента, в пенитенциарном учреждении.
Помимо Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.
Врачи рекомендовали британской королеве отказаться от вечернего коктейля
Врачи рекомендовали британской королева Елизавете II отказаться от алкоголя. 95-летняя монарх последовала совету, чтобы подготовиться к напряженному расписанию этой осенью и празднованию платинового юбилея правления в июне. Об этом пишет журнал Vanity Fair.
Вечером королева обычно пила коктейль, чаще всего - сухой мартини, рассказал журналу друг королевской семьи. Подруга и кузина королевы по материнской линии Маргарет Родс рассказывала, что раньше Елизавета любила выпить за ужином бокал сладкого вина, а перед сном - бокал шампанского.
Она любит коктейль из вермута Дюбонне и джина, а в прошлом году Букингемский дворец выпустил собственную линию сухого джина, а королевские виноградники стали выпускать игристое вино, пишет издание.
По словам друга семьи, с которым говорил Vanity Fair, Елизавета не считает отказ от алкоголя проблемой. Но сам он считает нечестным, что в таком возрасте ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий.
«Репаблик» и «Росбалт» внесены в список «СМИ – иностранных агентов»
Министерство юстиции России внесло в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов учредителей издания Republic и информационного агентства «Росбалт».
Перечень на сайте Минюста обновился в пятницу. Теперь в него внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для попадания в реестр редакции достаточно получить один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.
Republic было основано в мае 2009 года под названием Slon.ru. Изначально оно специализировалось на бизнес-тематике. В 2016 году оно изменило название, а в 2020 году – концепцию, став платформой для публикаций микро-СМИ.
Его главный редактор Дмитрий Козелев заявил, что у Republic нет иностранного финансирования и что оно живет на деньги подписчиков.
Агентство «Росбалт» традиционно связывают с бывшим главой Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков и депутатом Госдумы Виктором Черкесовым, которого называют близким другом Владимира Путина во времена его службы в КГБ. Жена Черкесова Наталия указана на сайте издания руководителем проекта.
В 2007 году Черкесов написал статью о войне российских спецслужб в газету «Коммерсантъ», после чего, как сообщал ряд СМИ, его отношения с Путиным серьезно ухудшились. Наталия Черкесова входила в список координационного комитета форума «Петербургский диалог», несколько немецких партнеров которого были объявлены властями нежелательными организациями.
- В список СМИ – иностранных агентов включены также русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу корпорации и директора ее юридического лица в России Андрея Шарого к российским властям. В иске говорится, что применение законодательства о СМИ-иноагентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Apple удалила приложение с Кораном из китайского магазина по требованию властей
Корпорация Apple удалила из китайского магазина приложение приложение Quran Majeed, созданное для чтения и прослушивания священной книги ислама - Корана. Внимание на это обратил сайт Apple Censorship, отслеживающий содержание магазинов приложений для айфонов в разных странах.
Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина, передает Би-би-си со ссылкой на разработчика приложения. В Apple сообщили, что китайские власти обнаружили в программе нелегальное содержание. Какие именно правила нарушила компания - при этом неясно.
Ранее на этой неделе из магазина было удалено популярное приложение с Библией, отмечает британская телерадиокорпорация. По всей видимости, Olive Tree Bible. Разработчики, по всей видимости, сделали это сами, но не ответили на запрос Би-би-си, почему они пришли к такому решению.
Китайские власти официально признают ислам и христианство распространенными в стране религиями, и декларируют, что свобода совести в стране гарантирована конституцией. Однако все действующие в официальном поле религиозные организации находятся под контролем властей.
Коммунистическая партия согласовывает назначение священнослужителей и тексты проповедей, а в исламе - поощряет развитие женских общин и назначение женщин-имамов. Несогласные с государственным контролем верующие и священнослужители зачастую подвергаются арестам и репрессиям.
- Власти Китая обвиняются Соединенными Штатами и другими странами мирового сообщества в геноциде мусульман-уйгуров. Согласно многочисленным журналистским расследованиям, компартия требует от уйгурского населения отказываться от мусульманских имен, молитв и чтения Корана.
- В сентябре Apple и Google критиковались за удаление из российского магазина приложения «Навальный». Корпорации сослались на требования российских властей.
США с 8 ноября откроют границы для полностью привитых от COVID-19
Соединенные Штаты с 8 ноября разрешат въезд на свою территорию полностью вакцинированным от COVID-19 пассажирам из 33-х стран, ранее попавших под ограничительные меры.
Согласно решению Белого дома, у въезжающих помимо полного курса прививок должен быть отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее трех суток до поездки. Режим обязательного карантина не предусмотрен, передает «Би-би-си».
Новые правила означают завершение действия жестких мер, введенных в прошлом году. Они запретили въезд в США большинству иностранцев, которые в течение двух недель до поездки побывали в Китае, Индии, ЮАР, Иране, Бразилии, Великобритании и еще ряде европейских стран. При этом Соединенные Штаты на протяжении всей пандемии разрешали въезд иностранным авиапассажирам из более чем 150 государств. Такая политика, как утверждали критики, не имела смысла, поскольку в черный список не попали некоторые страны с высоким уровнем заражений, отмечается в публикации «Голоса Америки».
В Вашингтоне подчеркивают, что в США смогут въехать те, кто сделал прививку одним из препаратов, одобренных американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения. В перечне указаны, среди прочего, широко применяемая в Великобритании AstraZeneca, а также китайские Sinovac и Sinopharm.
Впервые о намерении отменить действующие ограничения для путешествующих администрация американского президента Джо Байдена объявила в сентябре. То, что США сделали это позднее многих других государств, вызвало трения между Вашингтоном и рядом его союзников.
Британский депутат-консерватор убит ножом на встрече с избирателями
В Британии депутат Палаты общин от Консервативной партии Дэвид Эймс в пятницу был убит во время встречи с избирателями. Об этом сообщает Би-би-си.
Неизвестный набросился на него с ножом в церкви в городе Лей-он-Си в Эссексе. Депутат получил несколько ранений.
По сообщениям британских СМИ, врачи пытались оказать ему помощь прямо в церкви, однако спустя примерно два часа Эймс скончался.
Полиция сообщила о задержании 25-летнего нападавшего. Других сведений о его личности и мотивах пока нет. Следствие отмечает, что кого-либо еще в связи с произошедшим сейчас не разыскивает.
Сэру Дэвиду Эймсу было 69 лет. У него остались жена и пятеро детей. Эймс заседал в парламенте с 1983 года. О нем пишут, в частности, что он активно выступал против абортов и занимался вопросами защиты животных.
О том, что нападение вызвало шок, заявили представители разных политических сил Соединенного королевства. «Шокирующей и ужасной новостью» называл случившиеся лидер британских лейбористов Кир Стармер.
Армянский правозащитник Георгий Ванян скончался от коронавируса в Тбилиси
В тбилисской клинике от коронавируса скончался известный армянский правозащитник Георгий Ванян.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Тбилиси и коллег Ваняна в Армении.
9 октября правозащитник был госпитализирован в тяжелом состоянии. В последние годы он жил в селе Цахкаван в Тавушской области Армении.
Вместе с азербайджанскими и грузинскими активистами гражданского общества Ванян инициировал «Текалинский процесс» — длительную миротворческую кампанию в грузинском селе Текали недалеко от границ трёх стран Южного Кавказа. Благодаря этой кампании жители приграничных регионов Армении и Азербайджана встречались в Грузии для прямого диалога после первой карабахской войны.
Как бывший театральный режиссер, он также организовал «Текалинский фестиваль искусств и трансформации конфликтов» в Грузии и пытался организовать показы азербайджанских фильмов в Армении.
После начала Второй Карабахской войны он написал в соцсети, что Армения «давно переступила рубеж преступлений против своих собственных граждан». После этого к нему пришли полицейские и сказали, что ему грозит штраф, сообщало тогда издание OC Media.
Женская сборная Грузии выиграла чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Первый женский межконтинентальный чемпионат по шахматам среди заключенных выиграла сборная Грузии. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
В женском онлайн-турнире, прошедшем в рамках программы «Шахматы для свободы», принимали участие Грузия, Россия, Тринидад и Тобаго, Украина. Грузинская сборная выиграла все три матча и возглавила турнирную таблицу, на второе место вышла Россия с двумя победами.
«Мои теплые поздравления сборной Грузии, выигравшей женский турнир. Вы действительно молодцы!», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
Мужская сборная Грузии также была среди участников чемпионата мира среди заключенных, однако добиться успеха не смогла. В финал мужского турнира вышли Монголия и Зимбабве.
В Кандагаре при взрыве в мечети погибли более 30 человек, десятки ранены
В шиитской мечети Кандагара 15 октября террорист смертником, заявили местные власти. Как сообщает Международное французское радио, взрыв произошёл в расположенной в центре города мечети Биби-Фатима. Медики сообщили о более чем 30-ти погибших и десятках раненых.
Представитель талибов, пресс-секретарь МВД Афганистана, заявил, что сотрудники службы безопасности прибыли на место взрыва, чтобы изучить его обстоятельства и найте организаторов.
Один свидетель, пожелав остаться неназванным, рассказал AFP, что слышал три взрыва в разных точках — в мечети и рядом с ней. Агентство отмечает, что взрывы произошли через неделю после того, как 8 октября террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети в провинции Кундуз (северо-восток Афганистана). Тогда, как сообщали СМИ, погибли более 100 человек.
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