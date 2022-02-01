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Ингушский общественный деятель сообщил о нападении на него в Назрани
Сопредседатель ингушской общественной организации "Мекх-Кхел" ("Народный суд") Сараждин Султыгов обратился в полицию с заявлением о совершенном на него нападении.
Он рассказал изданию "Фортанга", что в понедельник в дверь его квартиры в Назрани позвонили двое неизвестных. Когда Султыгов открыл дверь, один из них ударил его, а другой снимал происходящее на телефон. Издание публикует запись с установленной на этаже камере наблюдения. Султыгов отметил в комментарии, что, судя по записи камеры у подъезда, нападавшие уехали на машине с чеченскими номерами.
"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщает, что правоохранительные органы ведут поиск нападавших.
Ранее в этом месяце Сараждин Султыгов высказал главе Чечни Рамзану Кадырову три претензии, связанные с чечено-ингушскими отношениями. На следующий день YouTube-канал общественной организации "Мекх-Кхел" был взломан, отмечает Кавказ.Реалии.
В октябре 2019 года в доме Султыгова был проведен обыск, который, по мнению главы Ассоциации мусульман Ингушетии Мусы Абадиева, мог быть связан с обращением Султыгова к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову по вопросу о территориальном споре между Чечней и Ингушетией.
Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну протестов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению митингующих, установление границ не было справедливым.
Другие новости дня
В Грузии зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом
В Грузии за сутки выявили 24 201 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Накануне провели 85 191 тест: PCR-тестов – 23 255, экспресс–тестов на антиген – 61 936. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов составила 28,41%, за последние 14 дней составляет 21,96%, за неделю – 24,96%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 15 016. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Выздоровели еще 10 732 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 200 124, выздоровевших – 1 020 510.
В настоящее время в Грузии 164 572 активных случая инфицирования, в клиниках – 5454 пациента, 1048 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8371 человек, всего использовано вакцин – 2 722 187.
Накануне стало известно, что штаммом «омикрон» коронавируса заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
От коронавируса скончались еще пять жителей Абхазии
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 1009 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 592 из них.
По информации оперативного штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 7 пациентов.
От коронавируса скончались еще пять жителей Абхазии: в Гудаутской ЦРБ 30 января скончались женщина 50 и мужчина 52 лет, также 29 января умерла 102-летняя женщина и мужчина 82 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 66 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 43 929 человек. Зарегистрировано 599 летальных случаев. Выздоровели 36 757 человек.
Накануне стало известно, что вакцинация граждан в Сухуми временно будет проводиться только в городской больнице.
Семьи сотрудников правительства США покинут Беларусь
Госдепартамент США распорядился, чтобы члены семей американских госслужащих покинули Беларусь в связи "с необычной и вызывающей беспокойство военной деятельностью России возле границы с Украиной". Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Ездить в Беларусь гражданам США не рекомендовалось и ранее - из-за пандемии COVID-19 и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась ситуация на границе с Украиной.
Ранее посольство США в Украине призывало находящихся в стране американских граждан подумать об отъезде, предупреждая, что обстановка в стране "остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России".
Госдепартамент США начал эвакуацию семей американских дипломатов из посольства в Киеве. Вслед за США об эвакуации из Киева некоторых сотрудников посольства и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России сообщили Великобритания, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации своих дипломатов сообщила Канада.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой отъезд дипломатов из страны.
- В январе Россия и Беларусь объявили о совместных военных учениях под названием "Союзная решимость". Предполагается, что они будут проходить до конца февраля. При этом российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. В Кремле это отрицают.
Сухумская мэрия ушла на карантин в полном составе
Сухумская мэрия в полном составе отправлена на карантин из-за роста числа заражений коронавирусом среди сотрудников. Как пишет «Интерфакс», соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Беслан Эшба.
Сотрудников мэрии освободили от работы с сохранением заработной платы до 6 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ранее в сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных, до 4 февраля также закрыты школы и дошкольные учреждения. В ряде районов Абхазии решением местных властей школы закрыты до 14 февраля.
В Абхазии в течение прошлой недели суточные показатели по числу заболевших коронавирусом были самыми высокими за все время пандемии. Они колебались от 420 до 700. Всего с начала пандемии в Абхазии выявили 43 929 случаев заражения коронавирусом, 599 заболевших умерли.
США получили от России ответ на предложения по вопросам безопасности
Госдепартамент США получил письменный ответ Москвы на предложения по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства, а также пишет The Washington Post.
В Госдепартаменте не стали раскрывать содержание документа, указав, что Соединенные Штаты считают "непродуктивным" его публичное обсуждение, поэтому оставляют это на усмотрение Москвы. Представитель Госдепартамента также заявила, что США полностью привержены диалогу и будут продолжать консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину.
Россия направила США свой ответ в преддверии телефонного разговора главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, который должен состояться во вторник, 1 февраля.
На прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – а именно открытостью Североатлантического союза для вступления новых членов, включая Украину. Ключевым требованием России был отказ от приёма в НАТО новых стран. В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идёт о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.
В минувшую пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что ответы Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям не отражают основных опасений Москвы. Путин также заверил, что не стремится к эскалации вокруг Украины.
В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ, но они завершились без конкретных результатов. В связи с этим Москва запросила на свои предложения письменные ответы.
По информации западной разведки, Россия за последние месяцы сосредоточила у границ Украины до ста тысяч своих военных, предположительно, готовя вторжение на территорию соседнего государства.
Москва обвинения отрицает. Российские официальные лица неоднократно заверяли, что планов атаковать Украину, у России нет.
Лондон заявил о разработке широких санкций против Москвы к 10 февраля
Правительство Великобритании к 10 февраля будет готово ввести «широкомасштабные санкции» против Москвы, чтобы остановить «российскую агрессию» по отношению к Украине.
Об этом заявила в понедельник британский министр иностранных дел Лиз Трасс. Выступая в парламенте, она сказала, что готовящиеся санкции по многим направления затронут лиц, которые «обеспечивают стратегическую и экономическую поддержку российского режима». «Я очень четко заявляю. От санкций негде будет спрятаться. Мы применим их без страха», - сказала Трасс.
Представитель администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки 31 января подтвердила информацию, что Вашингтон подготовил санкции в отношении ряда лиц из российской элиты и их семей на случай дальнейших шагов России, связанных с возможным нападением на Украину. По словам Псаки, речь идет о лицах из числа тех, кто «находится в близком окружении Кремля и около него», либо «участвуют в процессе принятия решений правительства». Псаки добавила, что санкции затронут и тех, кто «причастен к дестабилизирующему поведению Кремля».
Ранее в понедельник Reuters и Financial Times сообщили, что США и их союзники подготовили список физических лиц из окружения президента России Владимира Путина, против которых могли бы быть введены персональные санкции в случае российского вторжения в Украину. На Западе опасаются такого развития событий в связи с информацией о концентрации российских войск у украинских границ. Официальный Вашингтон ранее заявлял, что идет работа по подготовке таких санкций.
Москва неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения в Украину, подчеркивая, что перемещении российских войск по территории России – это исключительно ее внутренние дела.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Вашингтону и его союзникам следует отказаться, как он выразился, от «истерики» в освещении событий вокруг Украины. Говоря, в частности, о намерениях Лондона, Песков отметил, что Россия не оставит без ответа анонсированные Великобританией санкции в случае их принятия. Одновременно пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что «это очень тревожные заявления, подрывающие инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой».
Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин 31 января, во второй раз с конца прошлой недели обсудил по телефону ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По сообщению Кремля, лидеры двух стран продолжили обмен мнениями по российским гарантиям безопасности, предложенным США и НАТО, и договорились подумать о возможности организации личной встречи. В беседе в пятницу Путин сказал Макрону, что ответы Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям не отражают основных опасений Москвы. Путин также заверил, что не стремится к эскалации вокруг Украины.
Премьер-министр Грузии заразился штаммом «омикрон»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, штаммом «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. По данным пресс-службы, Ираклий Гарибашвили чувствует себя хорошо и продолжает работу в дистанционном режиме.
«Премьер-министр прошел полный курс вакцинации. У него выявили «Covid-19» в рамках планового тестирования» – заявили в администрации правительства.
Сегодня, 31 января,, премьер-министр Грузии провел в здании Госканцелярии заседание правительства.
Срок изоляции заразившихся коронавирусом в Грузии составляет 8 дней.
В Грузии за минувшие сутки выявлено 13 150 новых случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в Грузии зафиксировано 151 139 активных случаев заражения коронавирусом. В больницах лечатся 5 433 человек, а в домашних условиях - свыше 140 тысяч, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили и раньше болел коронавирусом – заражение выявили 6 апреля 2021 года, а через две недели, 20 апреля, было объявлено, что премьер излечился. В это время он не был привит от коронавируса, хотя вакцинация в стране уже началась. В Минздраве это объяснили тем, что тогда прививали только людей из высокой группы риска – сотрудников медучреждений и пожилых людей.
Глава парламента Грузии: Главная задача сегодня – не допустить войны
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия как государство придерживается позиции важности предотвращения войны. Выступая на сегодняшнем заседании бюро парламента, Папуашвили оценил свой первый визит в статусе главы парламента в штаб-квартиру НАТО как успешный.
«Мой первый зарубежный визит был в штаб-квартиру НАТО, где я участвовал в заседании комиссии НАТО-Грузия, которое прошло очень успешно. Мы еще раз получили поддержку от наших партнеров, что касается политики открытых дверей, что касается Грузии, как в связи с ведущими позициями страны-аспиранта. Кроме того, у нас состоялась встреча с заместителем генерального секретаря.
Наша власть находится в тесной координации и коммуникации с партнерами. Именно на основе этой координации и коммуникации мы и действуем. Я также хотел бы заверить вас, что Грузия как государство придерживается позиции, что предотвращение войны является главной задачей. Потому что эти вопросы безопасности касаются не только Украины и Грузии, но и Европы и региона в целом.
Главная задача сегодня – не допустить войны. Эту позицию, которой придерживается наше государство, полностью разделяют наши партнеры. Еще раз скажу вам, что мы действуем именно в тесной координации с нашими партнерами», - заявил Шалва Папуашвили.
Совбез ООН собрался на заседание по Украине вопреки протесту Москвы
Совет безопасности ООН собрался в понедельник по инициативе США на заседание по ситуации вокруг Украины, вблизи границ которой, как утверждает западная разведка, Россия сосредоточила свыше ста тысяч своих военных.
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании, отметила, что в международной организации приветствуют усилия по диалогу, призывают воздерживаться от провокаций и продолжать работу по поиску дипломатического урегулирования кризиса.
Страны Запада обеспокоены сведениями о передвижении российских войск у границ Украины. Они считают, что Москва может планировать вторжение в эту страну. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не готовит подобной операции. США и ряд других стран–членов НАТО организовали поставку Украине военного снаряжения и оружия, включая противотанковые ракеты, на случай обострения обстановки. При этом Вашингтон и европейские союзники неоднократно выражали надежду на деэскалацию ситуации с помощью дипломатии.
«Мы видим данные, которые указывают на то, что Россия может планировать в начале февраля разместить более 30 тысяч военных в Беларуси, близ границы с Украиной», - сказала в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что в Беларуси уже находятся около 5 тысяч военных из России, а также «баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения и силы ПВО». Концентрацию российских сил вблизи Украины Томас-Гринфил назвала «крупнейшей мобилизацией войск в Европе за несколько десятилетий».
Одновременно Томас-Гринфилд вновь указала, что США рассчитывают на избрание Россией пути дипломатии при урегулировании нынешнего кризиса. «Мы рассчитываем на мир и на диалог, мы не хотим конфронтации, но проявим решительность, быстроту и единодушие в случае вторжения России на Украину», - приводят информагентства слова американского дипломата.
В заявлении американского президента Джо Байдена по поводу обсуждения в Совбезе ООН говорится, что США на заседании «подробно охарактеризовали характер российской угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины», а также последствия этой угрозы для всего современного международного порядка. «Если Россия искренне намерена решать имеющиеся у обеих сторон вопросы в области безопасности посредством диалога, то Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и напасть на Украину, она понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями», – приводит слова Байдена «Голос Америки».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил ранее в понедельник, что Россия против проведения заседания Совета безопасности по Украине. Он указал на то, что обсуждение было предложено организовать «из-за домыслов и безосновательных обвинений», которые Россия неоднократно опровергала. Российский постпред призвал не поддерживать предложение США о проведении заседания. Однако, в результате процедурного голосования было принято решение, что встреча состоится - 10 членов Совбеза ООН проголосовали «за», Россия и Китай - «против», еще три страны воздержались (для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран), отмечает «Интерфакс».
В беседе с журналистами Василий Небензя исключил возможность вторжения России на Украину в случае провала переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности. США и Североатлантический Союз дали понять, что не поддерживают главное требование Москвы, связанное с отказом от дальнейшего расширения НАТО на восток. «В каком контексте вы увязываете наши переговоры по европейской и глобальной безопасности и так называемым «нападением на Украину», как будто если они провалятся, мы вторгнемся на Украину. Я могу это исключить», - сказал Небензя журналистам в Нью-Йорке.
Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии в Совбезе ООН принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением ее действий.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Сегодня, 31 января, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Руслан Инапшба - по избирательному округу №7
- Беслан Ачба - по избирательному округу №7
- Тайфун Ардзинба - по избирательному округу №33
- Вагаршак Косян - по избирательному округу №14
- Алхас Асландзия - по избирательному округу №6
- Аслан Кмузов - по избирательному округу № 33
- Лаша Зухба - по избирательному округу №7
- Ираклий Чачхалия - по избирательному округу № 8
- Ахра Абиджба - по избирательному округу№12.
Всего с 21 января по 31 января зарегистрирована 101 инициативная группа и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Югоосетинский оперштаб продлил ковид-ограничения до 6 февраля
Оперштаб правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 до 6 февраля продлил ограничения на проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций, пишет информагентство «Рес».
Объектам общественного питания запрещено проведение празднично-торжественных мероприятий.
Жителям республики рекомендовано ограничение в посещении свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий, а при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.
Объектам торговли, коммунальным объектам предписано осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
Решения оперативного штаба вступают в силу с 1 февраля 2022 года.
Аслан Бжания провел телефонный разговор с руководителями силовых ведомств
Находящийся на лечении в России президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел телефонный разговор с руководителями силовых ведомств и обсудил с ними вопросы безопасности.
В ходе разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал Бжания о совместных абхазо-российских антитеррористических учениях, которых прошли в сухумском здании Совмина. Киут отметил, что учения прошли успешно. В них участвовали около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России.
О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют Бжания доложил министр внутренних дел Вальтер Бутба. Абхазский лидер поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами.
Глава МВД также проинформировал Аслана Бжания о факте пресечения сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба, Аслан Бжания обратил внимание силовиков на необходимость усиления работы по обеспечению действующих ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19.
10 января в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. 25 января стало известно, что ему была проведена операция на почке. 28 января Бжания провел телефонный разговор с премьер-министром Александром Анквабом.
США и их союзники подготовили санкции против окружения Путина
США и их союзники подготовили список физических лиц из окружения президента России Владимира Путина, против которых могли бы быть введены персональные санкции в случае российского вторжения в Украину, которого опасаются на Западе в связи с концентрацией российских войск у украинских границ.
Об этом в понедельник сообщают Reuters и Financial Times. Официальный Вашингтон ранее заявлял, что идёт работа по подготовке санкций, но не подтверждал, что список уже готов.
По словам высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, которого цитирует пресса, физические лица, которые включены в список, "входят в ближний круг Кремля или близки к нему, а также играют роль в принятии властями России решений или, по крайней мере, участвуют в дестабилизирующих действиях Кремля". Утверждается также, что в санкционный список могут попасть и члены семей таких лиц.
Речь идёт не только о крупных чиновниках, но и о руководителях российских государственных компаний. При этом конкретные имена не называются. Неясно, в частности, насколько список совпадает с так называемым списком Навального - предложенным соратниками российского оппозиционера перечнем 35 видных представителей российских властей, бизнеса и прокремлёвских СМИ, в отношении которых предлагалось ввести санкции.
Ранее президент США Джо Байден не исключал, что в санкционный список может войти и сам президент Путин - что вызвало резкую реакцию Кремля. Столь же резкую реакцию вызвало и намерение британских властей рассмотреть санкции против российских олигархов и их британских активов.
- Помимо персональных санкций, как не раз подчёркивали в Вашингтоне, США и их союзники готовят и экономические санкции против России.
- Россия отрицает приготовления к вооружённому вторжению в Украину.
- Представитель МИД России Мария Захарова в понедельник заявила, что во вторник 1 февраля состоится телефонный разговор министра Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
МВД Украины: в Киеве готовили беспорядки с бутафорской кровью
МВД Украины заявляет, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили готовившиеся в ряде городов страны провокации с целью дестабилизации обстановки - на фоне сообщений о возможной подготовке Россией вооружённого вторжения в Украину.
Как заявил в понедельник на брифинге в Киеве глава МВД Денис Монастырский, первая акция была запланирована уже на 31 января, она должна была пройти у здания Офиса президента. Утверждается, что в ней должны были принять участие до 5 тысяч человек, которым заплатили за это деньги. При этом должны были начаться стычки с полицией и другие проявления насилия. Организаторы, как утверждается, даже приготовили бутафорскую кровь для большего эффекта.
Также, как утверждает полиция, подобные акции готовились в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях, то есть в регионах, расположенных между Киевом и российской границей.
Накануне МВД Украины сообщило о задержании группы людей, которые, как утверждается, планировали устроить беспорядки. Какие именно силы за ними стоят, и идёт ли речь о "российском следе", пока не сообщается.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил в ноябре 2021 года, что Россия может спровоцировать беспорядки в стране, чтобы "через протесты и митинги показать, что народ настроен против правительства". Не соглашаясь с утверждениями ряда западных СМИ и политиков об угрозе неминуемого вторжения России в Украину, украинские официальные лица утверждают, что Россия может избрать иной путь для подрыва украинской государственности - в частности, массовые беспорядки и попытки привести к власти пророссийское руководство.
Председателем сакребуло Рустави стал представитель партии Гахария
Представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» Нодар Шерозия стал председателем сакребуло (городское собрание) города Рустави.
Кандидатуру Шерозия помимо трех членов его партии, поддержали 15 депутатов от самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», пишет агентство «Новости-Грузия».
В голосовании не участвовали и не выдвигали своего кандидата представители правящей партии «Грузинская мечта». Поэтому на пост главы совещательного органа была представлена только одна кандидатура.
Cледует отметить, что Нодар Шерозия в 2016 году подвергся острой критике оппозиции и прессы за то, что был одним из трех чиновников мэрии Рустави, которым 14 раз за год была выписана надбавка к премии.
Нодар Шерозия в тот период занимал пост первого заместителя мэра Рустави и был в составе правящей партии «Грузинская мечта».
Согласно официальной имущественной декларации, первый заместитель мэра Нодар Шерозия в течение 2016 года получил 57 845 лари, из которых жалование составляло 27 тысяч, а 14 раз полученные премии и надбавки составили 30 845 лари.
Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция.
Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у «Грузинской мечты» 16 мест, и столько же у «Единого национального движения». Еще три мандата досталось партии «За Грузию».
В итоге в тех сакребуло, где перевес между числом депутатов от правящей партии и ЕНД стал минимальным, решающее слово в совещательном органе принадлежит депутатам от партии «За Грузию».
Представили партии экс-премьера уже возглавили сакребуло в Чхороцку и Цаленджиха.
В сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных
В связи с обострением эпидемиологической ситуации в сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных.
Как пишет агентство «Апсныпресс», соответствующий приказ издала начальник городского управления здравоохранения Ирма Воуба.
Всем лечебно-профилактическим учреждениям предписано соблюдать строгие противоэпидемические меры (карантин), прекратить доступ в лечебные учреждения посторонних лиц (родственников больных, сопровождающих и т.д.) и организовать охрану на входах.
Городской поликлинике, Детской поликлинике, Поликлинике №3 (Синоп) предписано ограничить прием соматических больных, принимать только температурящих больных.
Еще одним претендентом на пост югоосетинского лидера станет Александр Плиев
В ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 31 января обратилась Народная партия с уведомлением о проведении внеочередного съезда, на котором члены партии выдвинут претендента на должность президента.
«Сегодня к нам поступило уведомление от Народной партии, которая уведомила ЦИК о проведении внеочередного съезда партии по выдвижению кандидата в президенты, не указав, кого именно они выдвигают», – сказал агентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
Как сообщили «Рес» в Народной партии, на съезде они намерены поддержать кандидатуру вице-спикера парламента, врача–реаниматолога Александра Плиева. Съезд партии пройдет 5 февраля в конференц-зале гостиницы «Ирыстон».
Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, а также инициативных групп: Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева, Ибрагима Гассеева, Анатолия Джиоева и общественной организации ветеранов, не указавшей своего кандидата.
Выборы югоосетинского лидера назначены на 10 апреля.
Сухумские детские сады закрыли на карантин
Глава сухумской администрации Беслан Эшба сегодня подписал распоряжение о закрытии на карантин с 31 января по 4 февраля дошкольных образовательных учреждений города.
Как пишет агентство «Апсныпресс», управлению образования поручено освободить работников детских садов от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.
Ранее все сухумские школы закрыли на карантин до 4 февраля. Учителей в самопровозглашенной республике Абхазия призвали вакцинироваться от коронавируса в течение двух недель.
"Новая газета" подала на Кадырова заявление в Следственный комитет
"Новая газета" обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для этого стали слова руководителя региона в адрес члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, уточняется в сообщении издания.
Речь идёт о посте Кадырова, который был опубликован 24 января в его телеграм-канале и посвящён теме похищения сотрудниками чеченских правоохранительных органов супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В записи глава Чечни называет Каляпина и Милашину "пособниками террористов" и утверждает, что они зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".
"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились." - говорится в заявлении "Новой газеты".
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- 23 января министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не впустили в Грузию
Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не впустили в Грузию. Об этом на своей Facebook-странице сообщил сам политик.
«Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром», — написал Гудков.
Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.
Издание SOVA напоминает, что в августе в Грузию не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Она тогда отмечала, что это может быть связано с нежеланием Тбилиси раздражать Кремль.
Совет Безопасности ООН обсудит вопрос о войсках РФ на границе с Украиной
Совет Безопасности ООН в понедельник, как ожидается, обсудит вопрос о ситуации вокруг Украины, которой, как утверждают страны Запада, грозит российское вооружённое вторжение.
Соединённые Штаты, которые стали инициатором заседания, призывают Россию объяснить, зачем она собрала у границ с Украиной вооружённую группировку численностью более 100 тысяч военнослужащих.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Россия, по всей видимости, попытается заблокировать обсуждение в Совете Безопасности, однако, по её словам, это ей не удастся, поскольку большинство стран-членов Совета "едины" в своём стремлении добиться от России объяснений. По её словам, действия России могут представлять угрозу для международного мира и безопасности.
Заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский не согласен с такой оценкой. По его словам, это первый случай в истории, когда Совету Безопасности предложили обсудить "необоснованные предположения" одного из членов совета по адресу другого. Китай поддержал позицию России, указав на высказывания российских представителей о том, что они не хотят войны.
Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением её действий.
- В то время как страны Запада говорят об угрозе вторжения России в ближайшее время как о реальной, власти Украины с одной стороны указывают на то, что страна де-факто противостоит российской агрессии ещё с 2014 года, с другой утверждают, что в данный момент непосредственной угрозы широкомасштабного вторжения нет. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег" заявил, что на данный момент Россия не создала ударной группировки у границ с Украиной.
- Страны Запада предостерегают Россию от вторжения, утверждая, что в ответ на него введут разрушительные для российской экономики санкции. Российские высокопоставленные представители утверждают, что не хотят войны. В то же время они заявляют, что перемещения российских войск в пределах России – её внутреннее дело.
Грузия купит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin
Правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания кабмина.
"С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн", - сказано в сообщении, передает "Грузия Online".
Правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета, добавили в пресс-службе.
В России новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: более 124 тысяч человек
В России установлен новый рекорд по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки: 124 070 человек. Таким образом, общее число заболевших приблизилось к 12 млн человек (11 861 077 человек), сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.
Умер за сутки от ковида 621 пациент: таким образом общее число умерших непосредственно от этой болезни выросло до 331 349 человек. Днем ранее число умерших составило 617 человек.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снова превысило 9 тысяч человек. В 32 регионах число госпитализаций увеличилось по сравнению с предыдущим днем.
Также около 1,6 млн россиян с ковидом или подозрением на него находятся под наблюдением медиков.
Концентрация метана при взрыве в Ткибули превысила норму – инспекция труда
По данным Службы трудовой инспекции, причиной взрыва на Ткибульском руднике 30 января, по предварительным данным, стало нарушение правил техники безопасности при производстве взрывных работ.
«По первоначальным оценкам, при взрыве концентрация метана в воздухе превысила допустимую норму. Согласно действующему положению, буровзрывные работы запрещены при концентрации метана более 1%. Также нарушен второй пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным контролем сотрудника технического надзора. Упомянутого лица в момент происшествия на месте не было», — сообщили в инспекции.
По решению службы, взрывные работы на месте трагедии прекращены. Окончательный отчет будет опубликован группой трудовых инспекторов после завершения расследования.
По предварительной информации, взрыв на Ткибульской шахте произошел 30 января около 11 часов утра. Девять человек получили ранения. Один скончался после того, как был доставлен в больницу Ткибули.
Лечение восьмерых раненых продолжается в клинике Хечинашвили в Тбилиси, куда их доставили прошлой ночью. Состояние одного из пострадавших особенно тяжелое.
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
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