Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова и Солдатова

Интерпол отказал России в экстрадиции журналистов Александра Невзорова и Андрея Солдатова, блогера Вероники Белоцерковской и бывшего полицейского Олега Кашинцева. Все они находятся за границей и разыскиваются по статье о фейках и дискредитации российской армии. Россия требовала их выдачи, однако в письме оперативной группы Интерпола указано, что организация считает саму статью о фейках политически мотивированной.

Издание «Агентура» опубликовало также письмо начальника отдела экстрадиции Генпрокуратуры России Вячеслава Михеева, адресованное в Следственный комитет. Михеев подтверждает, что Интерпол считает преследование по статье о фейках политической.

Кроме того, ведомство может выдавать только разыскиваемых по уголовным статьям, существующим как в законодательстве страны, где было совершено предполагаемое преступление, так и в законодательстве стран их пребывания. Поскольку в других странах нет статей о фейках и дискредитации армии, экстрадиция по запросу России на этом основании не является возможной.

Журналист Александр Невзоров в России заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.

Андрей Солдатов - журналист-расследователь, специализирующийся на деятельности спецслужб. С начала войны он неоднократно выступал в различных независимых СМИ, рассказывая о реакции спецслужб на действия президента России.

Вероника Белоцерковская - популярный блогер. Ее основные темы - светская жизнь и кулинарные рецепты. Тем после того, как Белоцерковская в соцсетях осудила военное вторжение России в Украину, она стала первым публично известным лицом, против которого в России возбудили дело о фейках, посчитав, что в ее публикациях содержатся недостоверные сведения о действиях российской армии. В апреле суд заочно арестовал Белоцерковскую, она была объявлена в розыск.

Олег Кашинцев - майор полиции в отставке. Еще до начала войны в Украине он выступал в защиту политика Алексея Навального. Высказывался он и против войны в Украине.