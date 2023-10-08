Иордания и Египет могут вести переговоры с ХАМАС о заложниках

Иордания и Египет ведут переговоры с исламистской военно-политической организацией ХАМАСа, контролирующей сектор Газа, об освобождении хотя бы части заложников - пожилых и раненых, захваченных боевиками в результате вчерашнего вторжения на юг Израиля. Об этом сообщают израильские телеграм-каналы. По последним данным, в заложниках у исламистов находятся около сотни человек, включая иностранцев.

Ранее в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей Египта написала, что Израиль обратился к Каиру с просьбой выступить посредником в освобождении пленных. Точное количество пленных неизвестно.

По данным государственного радио Израиля, лидеры Египта и Иордании провели телефонные переговоры по поводу эскалации вокруг сектора Газа с целью прекращения огня.