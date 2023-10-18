Иордания отменила саммит с участием Байдена после удара по больнице в Газе

Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена после удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министра иностранных дел страны Аймана ас-Сафади.

Ранее от участия в саммите отказался Махмуд Аббас. По словам источника The Times of Israel, глава палестинской администрации сделал это в знак протеста против удара по больнице в секторе Газа.

Кроме Байдена и Аббаса, в саммите в четверг должны были принять участие президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II.

«Теперь нет смысла говорить о чем-либо, кроме прекращения войны», – сказал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, объявляя об отмене саммита. По его словам, соответствующее решение было принято после консультаций с Палестиной, Египтом и США.

Белый дом также подтвердил отмену поездки Байдена в Иорданию.

Джо Байден уже вылетел из США на Ближний Восток. 18 октября он планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и продемонстрировать поддержку Вашингтона после нападения ХАМАС на страну.



При этом президент США намерен задать руководству Израиля «жесткие вопросы», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит Reuters. В то же время Кирби отметил, что спрашивать Байден будет «как друг».

«Он будет задавать ряд жестких вопросов, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но он будет задавать им некоторые вопросы», – сказал Кирби.

Вечером 17 октября Минздрав Палестины заявил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Al Jazeera, которая также ссылается на Минздрав сектора Газа, сообщает, что погибли по меньшей мере 500 человек, сотни находятся под завалами. ЦАХАЛ возложил ответственность за взрыв на «Исламский джихад»: по версии израильских военных, причиной стал неудачный пуск его боевиками ракеты вблизи больницы.