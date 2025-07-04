Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приговорен к 8 месяцам лишения свободы и лишен права занимать госдолжности в течение 2 лет. Решение вынесла судья Тамар Мчедлишвили, признавшая оппозиционного политика виновным в невыполнении требования спорной следственной комиссии парламента.

14 мая Окруашвили задержали в зале суда из-за неуплаты залога по делу о неявке на заседание комиссии. Как заявила прокурор Натия Татиашвили, он намеренно не оплатил назначенный судом залог.

Суд избрал в отношении политика меру пресечения в виде залога в размере 20 000 лари и запретил покидать территорию Грузии до завершения судебного разбирательства. Срок уплаты залога составлял 30 дней и истёк 8 мая.

Окруашвили, вызванный 26 марта для дачи объяснений перед временной следственной комиссией парламента, отказался явиться.

Политику предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за неисполнение требований следственной комиссии.

Он стал восьмым оппозиционным политиком, получившим тюремный срок за неявку на заседание комиссии, которую возглавляет Тея Цулукиани.

К семи месяцам заключения были приговорены:

Георгий Вашадзе

Гиви Таргамадзе

Зураб Джапаридзе

К восьми месяцам:

Ника Гварамия

Ника Мелия

Мамука Хазарадзе

Бадри Джапаридзе

Официальная цель парламентской комиссии под руководством Теи Цулукиани — расследование преступлений, совершённых в период правления предыдущей власти. Однако её мандат распространяется и на события, произошедшие после 2012 года. В частности, комиссия рассматривает ответственность бывшего премьер-министра Георгия Гахария за установку полицейского поста в селе Чорчана в 2019 году.

Ираклий Окруашвили занимал пост министра обороны в 2004-2006 годах. После отставки, ухода в оппозицию и резкой критики Михаила Саакашвили, Ираклий Окруашвили был арестован в 2007 году. Власти предоставили ему возможность покинуть страну, после чего он получил политическое убежище во Франции. 20 ноября 2012 года Окруашвили вернулся в Грузию, где был сразу задержан, однако уже в январе 2013 года с него сняли часть обвинений и отпустили. Он продолжил оппозиционную деятельность и при власти «Грузинской мечты».