Иран атаковал НПЗ в Кувейте, его работа приостановлена

Государственная нефтяная корпорация Кувейта (KPC) приостановила работу нефтеперерабатывающего завода в Мина-эль-Ахмади после атаки иранских беспилотников.

По данным компании, дроны ударили по НПЗ рано утром 20 марта, что привело к возгоранию на нескольких установках и потребовало остановки части предприятия. Идёт работа над локализацией пожара, никто не пострадал, говорится в сообщении.

Предприятие подвергается атакам второй день подряд. 19 марта KPC заявила, что дроны атаковали НПЗ в Мина-эль-Ахмади и Мина-Абдулла, на объектах возникли пожары, которые впоследствии были потушены аварийными службами. The Wall Street Journal писала, что работа заводов была временно остановлена.

Производственная мощность заводов в Мина-Абдулла и Мина-эль-Ахмади составляет 346 тысяч баррелей в сутки и 454 тысяч баррелей в сутки соответственно, отмечает «Настоящее Время». Всего в Кувейте действует три НПЗ.

18 и 19 марта Иран атаковал объекты катарской госкомпании QatarEnergy. Также были атакованы крупнейший НПЗ Саудовской Аравии SAMREF в порту Янбу и НПЗ в Хайфе на севере Израиля.

Генеральный директор QatarEnergy Саада аль-Кааби сообщил Reuters, что иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по СПГ, что может привести к потере примерно 20 миллиардов долларов годовой выручки. По его словам, QatarEnergy будет вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам сроком до пяти лет на поставки СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай.

Иранские атаки последовали после ударов Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс в провинции Бушер и нефтегазовым объектам в городе Эселуйе 18 марта. В Иране заявили, что теперь энергетические объекты в странах Персидского залива будут считаться «законными целями» для дальнейших ударов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «ничего не знали об ударе» по Южному Парсу. Позднее он сообщил, что поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросил его прекратить атаки на иранские нефтегазовые объекты. «Я сказал ему: не делай этого, – цитирует слова американского президента CNN. – И он этого не сделает». Нетаньяху на пресс-конференции в четверг подтвердил получение просьбы от президента США и отметил, что Израиль её выполнит.