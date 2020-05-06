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Власти Ирана проведут деноминацию национальной валюты в 10 тысяч раз и переименуют ее
Законодатели Ирана поддержали идею правительства деноминировать национальную валюту и переименовать ее. Таким образом иранский риал потеряет четыре нуля: новая банкнота в 10 тысяч риалов будет называться томан.
Замена валюты будет проходить в течение двух-пяти лет. В течение этого времени правительство будет постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.
В последние несколько десятилетий курс риала сильно упал из-за введенных в отношении страны санкций, а новое падение началось в 2018 году после выхода США из ядерной сделки с Ираном и возобновления санкций в отношении этой страны. С 2018 года только официальный курс риала по отношению к доллару упал на треть (с 32 тысяч до 42 тысяч риалов). Но при этом на черном рынке за доллар сейчас дают в четыре раза больше – 155 тысяч риалов, а по отношению к евро один риал оценивается в €0,000006.
В конце 2019 года в Иране прошли массовые протесты из-за экономических проблем и роста цен на бензин. Власти тогда частично отключили в стране интернет и связь, чтобы не допустить распространения информации о протестах, а сами волнения жестко подавили.
"Сегодня наша валюта имеет ужасающую разницу с евро, – заявил глава Центробанка Ирана Абдолнасер Геммати, отметив "хроническую инфляцию", от которой риал страдал "более полувека". – Эти изменения будут иметь психологическое значение для людей, в том числе для тех, которые никогда не признавали риал и всегда использовали томан".
Томан был основной валютой в Иране с начала XIX века, риал в то время был более мелкой расчетной единицей и был равен одной восьмой томана. Однако в 1932 году после денежной реформы шаха Пехлеви именно риал стал основным платежным средством. После свержения шаха в результате Исламской революции риал остался основной валютой Ирана, но возвращение томана многими расценивается как возвращение к корням.
Другие новости дня
Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в интервью DW подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ Украины.
«Председателем исполнительного комитета, а не секретарем», - уточнил Саакашвили.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Саакашвили получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров.
«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отметил Бутусов.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
СМИ: США готовятся добывать ресурсы на Луне. Пока без участия России
Соединённые Штаты готовят договор по добыче ископаемых ресурсов на Луне. Ожидается, что в ближайшие недели документ с названием "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords) будет представлен странам-партнёрам, среди которых Канада, Япония, Объединённые Арабские Эмираты и ряд европейских стран. Россия – главный партнёр NASA на Международной космической станции на первоначальном этапе в список не включена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что Минобороны США обеспокоено манёврами российских спутников, поэтому Вашингтон всё чаше расценивает действия Москвы как враждебные.
Reuters пишет, что договор предусматривает создание неких зон безопасности вокруг предполагаемых лунных баз. Такое деление необходимо для предотвращения помех со стороны стран или компаний-конкурентов.
Источники Reuters отмечают, что в рамках договора будет разработана правовая база, которая позволит закрепить право собственности на ресурсы, добываемые на Луне.
Согласно планам NASA, ближайшая высадка американских астронавтов на Луну произойдёт в 2024 году.
В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. В документе, в частности, говорится, что Соединённые Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние.
Согласно договору по космосу 1967 года, космическое пространство не подлежит национальному присвоению. На Луне и других небесных телах запрещено испытывать оружие и проводить военные манёвры. Страны-участники договора при этом могут исследовать и использовать космическое пространство и Луну в соответствии с международным правом.
Договор изначально подписали США, СССР и Великобритания. Впоследствии к ним присоединились десятки других стран.
Югоосетинские власти сообщили о первом подтверждённом случае коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Заражение выявили у мужчины, который приехал из России 30 апреля. Об этом сообщает агентство «Рес».
«У нас подтвердился первый случай коронавируса среди тех людей, которых мы принимали на карантин, которые организованными группами приезжали в Южную Осетию. Это накладывает на нас еще большую ответственность, чтобы мы не получили широкого распространения заболевания», – отметил Бибилов.
Он поручил главному санитарному врачу Марине Кочиевой и главе Минздрава Георгию Тотчиеву определить всех, с кем контактировал заболевший, и поручил усилить контроль и режим соблюдения имеющихся требований карантина в больницах.
Кочиева доложила, что взяты пробы у всей группы, в составе которой находился заболевший. «Вся группа находится на карантине, пробы взяты, результаты тестов будут в ближайшее время», - отметила главный санитарный врач.
На заседании штаба обсуждался также порядок прибытия и размещения курсантов военных вузов. Как доложил глава югоосетинского Минобороны Ибрагим Гассеев, уже прибыли 70 человек, сегодня также приезжают курсанты в количестве 90 человек.
Анатолий Бибилов также обратил внимание на необходимость соблюдения жесткого порядка при заезде граждан по линии консульства.
«Исходите из тех возможностей которые у нас есть. Это связано с безопасностью населения. Людей, у которых острая необходимость попасть в Южную Осетию, на родину, много. Но мы должны думать о безопасности, и для этого установлен порядок въезда в республику. Благодаря этому порядку у нас два месяца не было коронавируса, а тот человек, который оказался зараженным, находится на карантине, был исключен его контакт за пределами больницы. Решения приняты правильные, и их надо соблюдать», – отметил Бибилов.
- В самопровозглашенной республике Абхазия нет активных случаев коронавируса. Двое пациентов выздоровели, женщина 1925 года рождения скончалась.
Freedom House: Уровень демократии в Грузии незначительно сократился
«Nations in Transit 2020» - американская неправительственная организация Freedom House, занимающаяся исследованием и продвижением демократии, гражданских свобод и прав человека, опубликовала ежегодный отчет. В документе описаны процессы в 29 странах мира, в том числе в Грузии. Отчёт опубликован под заголовком «Сбрасывая демократический фасад».
Доклад определяет рейтинг стран по шкале от 1 до 7. Грузия в числе 10 государств с «гибридным режимом». Демократический показатель страны незначительно сократился (с 3.29 до 3.25 единиц). Произошло это за счёт оценки по судебной системе в стране.
Грузия опережает страны Центральной Азии, а также Азербайджан, Беларусь, Россию, Армению, Молдову и Косово. Индекс демократии выше в Украине, странах Восточной и Центральной Европы.
В документе говорится о парламентском бойкоте грузинской оппозиции, усилении ультраправых экстремистских групп, а также невыполненном обещании правящей партии по переходу на пропорциональную избирательную систему. «Кризис в Грузии был разрешен в марте 2020 года, когда европейские и американские дипломаты вмешались, чтобы помочь заключить соглашение о переходе на смешанную избирательную систему», – говорится в докладе.
Freedom House указывает, что переход на полностью пропорциональную систему сократил бы шансы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2020 года.
В докладе описаны и процессы в правовой системе Грузии. Аналитики Freedom House говорят о «произвольных арестах и ряде спорных дел». В докладе речь идёт о приговоре экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава и деле против лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. Назначение 14 судей Верховного суда Грузии Freedom House считает итогом «крайне неблагополучного и непрофессионального» процесса.
В России подтверждены 10559 заражений коронавирусом за сутки
В России за последние сутки власти подтвердили 10559 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии число выявленных случаев доросло до 165 929. 143 065 из них больны сейчас. Умерло 1537 человек. 21 327 выздоровели.
Почти две трети случаев приходятся на Москву и Московскую область. 5884 случаев выявлены в Санкт-Петербурге. 3298 — в Нижегородской области. 2267 — в Дагестане. Почти столько же — в Мурманской области.
При сохранении темпов роста, в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займёт пятое место в мире.
Осуждённый за взятку от Шакро Молодого экс-полковник СК вышел по УДО
Бывший полковник Следственного комитета России Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии. В 2018 году Мосгорсуд приговорил его к пяти годам колонии. Бывшего офицера признали виновным в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Ламонов признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Ламонов сообщил прессе, что после освобождения заразился коронавирусом и теперь находится в обязательной самоизоляции в Москве.
Ламонова и его высокопоставленных коллег из Следственного комитета – Михаила Максименко и Дениса Никандрова – задержали в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч долларов от Шакро Молодого. В обмен они должны были способствовать освобождению из СИЗО сообщника Калашова Андрея Койчукова по прозвищу Итальянец.
Дениса Никандрова летом 2018 года приговорили к пяти годам колонии. Он дал показания на своего бывшего руководителя генерала Александра Дырманова. В марте Дырманова приговорили к 12 годам колонии. Менее чем через год Никандров освободился условно-досрочно. Михаил Максименко получил 14 лет колонии.
Сам Шакро Молодой в марте 2018 года был осужден на 10 лет колонии. Кочуйков получил на один год меньше.
Бутусов: Саакашвили станет секретарём Нацсовета реформ и будет участвовать в работе Кабмина
Сегодня ожидается назначение Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ Украины. Он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров. Об этом на странице в сети Facebook пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отмечает Бутусов.
По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.
По данным источников Цензор.НЕТ, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. «Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», - пишет Бутусов.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Facebook устроил очередную масштабную чистку страниц, связанных с Грузией
Администрация Facebook опубликовала отчёт о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года. Сообщается об удалении сотен страниц и учётных записей, связанных с Грузией.
В частности, удалили 511 страниц, 101 аккаунт и 122 группы в Facebook, а также 56 аккаунтов в Instagram. Все они были связаны с медиакомпанией Espersona. Этот портал создал журналист Кока Кандиашвили – бывший консультант правительства Грузии. В Facebook указывают, что получили информацию о подозрительной скоординированной деятельности от местных наблюдателей. В детальном докладе приводятся примеры деятельности подозрительных аккаунтов (хвалебные посты о премьер-министре Грузии).
Также удалены 23 аккаунта, 80 страниц, 41 группа в Facebook и 9 Instargam-аккаунтов, связанных с оппозиционным «Единым национальным движением». Судя по отчёту Facebook, эти пользователи высмеивали представителей правящей партии «Грузинская мечта».
В отчёте говорится и об удалении аккаунтов прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском. Об этом «Эхо Кавказа» уже сообщало. Также удалены страницы, связанные с Ираном, США, Мавританией и Мьянмой.
Первую масштабную чистку в грузинском сегменте Facebook устроил в декабре прошлого года, когда были удалены сотни фальшивых аккаунтов, связанных с правительством Грузии.
В Грузии 6 новых случаев коронавируса, 29 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269. В карантине находятся 5083 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 505.
Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
В эмирате Шарджа сгорел 48-этажный жилой дом
В Шардже вечером во вторник вспыхнул крупный пожар в 48-этажном жилом доме. Девять человек получили лёгкие травмы, остальные жильцы этого и соседних домов были эвакуированы, сообщило агентство "Галф Ньюс" со ссылкой на местное управление гражданской обороны.
Причина пожара, начавшегося на 10 этаже здания, пока не ясна.
Управление местной полиции, сообщило, что связалось с собственником небоскрёба и получило заверения, что всем пострадавшим будет предоставлено временное жильё. Сколько именно квартир сгорело, пока не сообщается.
Сколько именно квартир сгорело, пока не сообщается.
В Великобритании зарегистрировано больше смертей, чем в Италии
Число жертва эпидемии Covid-19 в Великобритании превысило 29 420 - это больше, чем в Италии, где погибли 29 315 человек. Би-би-си обращает внимание, что эпидемия распространилась в Великобритании «быстрее», чем в Италии.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что реальную и полную картину можно будет увидеть лишь после окончания пандемии.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, общее количество жертв пандемии в мире превысило четверть миллиона. Самый первый известный в Европе случай заражения, как выяснилось в последние дни, произошел на месяц раньше, чем считалось - таковы оценки французских врачей, обнародованные во Франции после повторного изучения анализов, взятых у одного из подозреваемых ранее носителей в конце декабря 2019 года.
Среди государств, объявивших в последние дни о начале смягчения ограничений и требований самоизоляции, названа Индия - несмотря на беспрецедентно высокие показатели инфицирования и смертельных случаев.
У врача скорой помощи в Кахетии в результате PCR-теста вирус не обнаружился
По заявлению первого заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, у врача скорой помощи в Кахетии, который по результатам быстрого теста считался ковид-инфицированным, тест по PCR-технологии вирус не выявил. В беседе с журналистами Габуния не исключила, что быстрый тест был поврежден.
«В этом случае коронавирус не подтвердился. Мы ждали дополнительного исследования. Ответ последнего исследования мне пока не известен, но нужно доверять тому, что заявляет Национальный центр контроля заболеваний. Возможно, это был изъян теста, тест может быть поврежден. Не исключено, что и при использовании PCR-технологии может быть ложно положительным, который также подлежит перепроверке, именно поэтому результаты перепроверяются несколько раз», - сообщила Габуния.
- Напомним: быстрое тестирование на коронавирус врача скорой помощи в Кахетии несколько дней назад показало положительный результат. Из-за этого были проверены десятки лиц, находившиеся в контакте, в том числе, члены семьи, пациенты и коллеги.
За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 4 человека
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан. За прошедшие сутки тестирование прошли 4 человека. Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
В соответствии с распоряжением президента от 31.03.2020, в республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 111 граждан, вернувшихся из-за рубежа.
Несмотря на стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
Под оползень, сошедший в Тушетии, попали два человека
Под оползень, сошедший на 36-м км дороги Пшавели-Абано-Омало, попали два человека.
Государственный поверенный в Кахетии Ираклий Кадагишвили сообщил «ИнтерпрессНьюс», что одного из них уже вызволили спасатели, судьба второго пока неизвестна.
«По предварительной информации, под оползень попали два человека. Один из них спасся, судьба второго пока не ясна. Уже работают бригады спасателей. Там физически нет телефонной связи и более точной информации я пока не имею», - сообщил Ираклий Кадагишвили.
Аслан Бжания отправился с первым рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отправился с первым рабочим визитом в Москву. В поездке его сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Владимир Делба был назначен вице-премьером, министром финансов 28 апреля. Указ о назначении вице-премьером, министром экономики республики Кристины Озган президент подписал накануне, 4 мая. Сегодня глава абхазского правительства Александр Анкваб представил ее сотрудникам министерства.
Трамп пообещал обнародовать доклад о происхождении коронавируса
Трамп отправился в штат Аризона для посещения предприятия, выпускающего индивидуальные средства защиты
Президент США Дональд Трамп заявил, выступая во вторник перед журналистами в Белом доме, что США обнародуют доклад о происхождении коронавируса, однако не уточнил, когда именно это произойдет, сообщает "Голос Америки".
Трамп, похвалив реакцию Китая на вспышку коронавируса, добавил критические замечания относительно поведения руководства Китая во время распространения инфекции на другие страны. Президент США также сообщил, что не обсуждал эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент США посещает во вторник предприятие по изготовлению индивидуальных средств защиты от коронавируса в Фениксе, штат Аризона.
Белый дом стремится к скорейшему смягчению карантинных ограничений и "открытию" экономики страны.
Кадыров потребовал наказывать тех, кто снимает видео задержаний
В Чечне жертвами COVID-19 стали 8 человек
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовых структур региона находить и наказывать блогеров, которые снимают на телефон задержания нарушителей режима самоизоляции и публикуют эти кадры в интернете. Глава Чечни считает, что из-за них в Чечне распространяется коронавирус.
Выступая на заседании оперативного штаба по противодействию эпидемии, Кадыров пояснил, как именно следует наказывать любителей всё снимать на телефон. "Нужно заставить их работать уборщиками в больницах и в МВД", – заявил глава Чечни, добавив, что блогеров после задержания нужно "привозить", но куда именно – Кадыров не уточнил.
С конца апреля в Чечне действует наиболее строгий карантин среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.
В ютьюбе можно найти несколько видеороликов, на которых чеченские полицейские задерживают и избивают нарушителей установленного режима. Рамзан Кадыров публично поддержал подобные действия сотрудников правоохранительных органов.
На 5 мая в Чечне по официальным данным местных властей зафиксированы 615 случаев заражения COVID-19. Умерли восемь человек.
Лукашенко пригласил на парад Победы в Минск лидеров других стран
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад в Минске глав других государств, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает агентство БелТА. Беларусский лидер призвал приехать лидеров стран "хотя бы из бывшего Советского Союза".
"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар", – сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению."Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", – сказал он.
Россия ранее объявила о переносе парада Победы 9 мая на Красной Площади из-за угрозы распространения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила о серьёзных последствиях, которые возможны из-за проведения парада в Минске. Специалисты ВОЗ настаивают на введение в Беларуси общенациональных ограничительных мер.
Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не введено никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 18 тысяч случаев COVID-19, умерли более 850 человек.
Совет Евросоюза утвердил выделение Грузии 150 млн евро
Совет Европейского Союза сегодня одобрил инициативу Еврокомиссии о выделении 3 миллиардов евро странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Грузии из этой суммы достанется 150 миллионов евро.
Финансовая помощь также выделяется Украине (€1.2 млрд), Тунису (€600 млн), Боснии и Герцеговине (€250 млн), Иордании (€200 млн), Албании (€180 млн), Косово (€100 млн), Молдове (€100 млн) и Черногории (€60 млн).
В пресс-релизе указано, что речь идёт о кредитах с максимальным сроком погашения в 15 лет. Сумма будет выделена в два транша.
ЕС указывает, что финансовая помощь даст возможность странам покрыть расходы, связанные со вспышкой COVID-19, в том числе по смягчению социально-экономических последствий кризиса.
Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 200 миллионов долларов на преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19.
Концерт Ленни Кравица в Тбилиси отложили на год из-за коронавируса
Тбилисский концерт американского исполнителя и композитора Ленни Кравица отложен на год из-за пандемии коронавируса. Вместо 31 мая 2020 года, он состоится на стадионе имени Михаила Месхи 29 мая 2021 года.
Поклонники Кравица, уже купившие билеты, смогут вернуть их (с 7 мая до конца октября) или использовать билеты в будущем году.
Кравиц посетит Тбилиси в рамках мирового тура «Here to love», европейская часть которого должна была стартовать именно в Грузии.
«Матч ТВ» покажет 9 мая победу России над Германией на Олимпиаде
Российский федеральный спортивный телеканал “Матч ТВ” покажет 9 мая победную игру сборной России с Германией в финале Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.
После этого будет показано обращение президента России Владимира Путина, приуроченное к 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Внимание на это обратило издание Sports.ru.
Матч закончился со счётом 4:3 в овертайме. Официально команда российских спортсменов не представляла страну, так Россия была отлучена от Игр из-за допингового скандала.
В январе “Матч ТВ” показывал финал молодёжного чемпионата мира по хоккею-2011 одновременно с трансляцией финала-2020. В архивном матче россияне победили, в актуальном – проиграли.
“Матч ТВ” был запущен на частотах телеканала “Россия 2” в ноябре 2015 года. Это единственный общедоступный спортивный канал в России, его запуск поддержал лично президент Путин. На фоне почти полного прекращения спортивных турниров из-за пандемии коронавируса, с середины марта канал потерял почти половину зрителей, теперь его смотрят примерно 2 процента телезрителей в стране, отмечала газета “Ведомости”.
- В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде на Красной площади было запланировано участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники, на торжества были приглашены лидеры мировых государств. Однако позднее торжества и парад были перенесены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Назначенная накануне глава абхазского Минэкономики отправляется в Москву
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган, назначенная на должность накануне, сегодня оправляется в рабочую поездку в Москву. В составе делегации и министр финансов Владимир Делба.
По информации пресс-службы Минэкономики, глава абхазского правительства Александр Анкваб сегодня представил Озган сотрудникам министерства.
«Проблемы у нас были, сейчас их стало еще больше. И поэтому деятельность министерства очень важна для страны. Предлагаю эту работу значительно улучшить и сделать так, чтобы число проблем, которые наседают, становилось меньше», - сказал Анкваб.
По словам Кристины Озган, работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.
«Министерство экономики - одно из ведущих ведомств в правительстве, и именно от наших с вами действий зависит уровень экономического развития. Уверена, что наша с вами слаженная, оперативная и эффективная системная работа должна, безусловно, принести соответствующие плоды. В министерстве экономики были всегда хорошие квалифицированные специалисты, и, я уверена, тот стиль, который здесь присутствовал, сохранится», - заявила она.
По словам и.о. первого заместителя министра экономики Заура Гулиа, бывший руководитель ведомства Адгур Ардзинба находится за пределами Абхазии. Гулиа от имени Ардзинба передал слова благодарности коллективу, а Кристине Озган пожелал успехов в работе.
ФРГ объявила в розыск офицера российского ГРУ за хакерскую атаку на Бундестаг
Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. Атака была совершена хакерами весной 2015 года, полученные в результате неё документы были выложены на сайт Wikileaks.
Подозреваемый — 29-летний Дмитрий Бадин. Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Предположительно, он является служащим войсковой части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.
Она известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.
Прокуратура связывает Бадина с хакерской группировкой Fancу Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Газета утверждает, что немецким спецслужбам удалось выявить личность ещё одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывается.
- Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к не менее чем 16 гигабайтам данных, в том числе — к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.
- Переписка штаба Демократической партии США и WADA так же попала на Wikileaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж ожидает суда по экстрадиции в США в Лондоне. Власти США намерены предъявить ему 17 обвинений в нарушении Закона о шпионаже и одно — в заговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.
- Кремль и российский МИД всегда отрицают любую причастность к хакерским атакам.
Зурабишвили и Столтенберг обсудили COVID-19 и сотрудничество Тбилиси с Альянсом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом она написала в социальной сети Twitter, назвав разговор «очень продуктивным».
«Черноморский регион будет играть решающую роль после пандемии, и его стабильность остается приоритетом для нашего сотрудничества. Наш путь в НАТО будет продолжаться – несмотря на нынешний кризис», - написала Зурабишвили в Twitter.
Генсек НАТО, в свою очередь, отметил, что Альянс продолжит оказывать политическую и практическую помощь Грузии. Столтенберг сообщил, что Великобритания посредством центра реагирования на катастрофы передаст Грузии защитное снаряжение.
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