Иран объявил об успешных испытаниях ракеты-носителя

Иранская военизированная организация Корпус стражей Исламской революции сообщила об успешном испытании ракеты-носителя «Каэм-100» («Восставший»), совершившей в субботу, как утверждается, суборбитальный полет.

Как сообщает агентство «Фарс», трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель способна выводить на орбиту спутники массой до 80 килограммов на низкую околоземную орбиту. В ближайшее время КСИР планируют вывести в космос телекоммуникационный спутник «Нахид» («Венера») с помощью новой ракеты.

Иран активно развивает космическую и ракетные программы, запустив в космос несколько спутников и сумев отправить в суборбитальный полет обезьяну и вернуть ее на Землю.

Страна настаивает на мирном характере своей программы, но многие страны Запада подозревают Тегеран в разработке межконтинентальных баллистических ракет. США считает Корпус стражей террористической организацией.

Пуск ракеты-носителя произошел на фоне продолжающихся многомесячных протестов в стране. Правозащитные организации сообщают, что в ходе протестов и их разгонов погибли уже не менее 300 человек, передает Иранская служба Радио Свобода.