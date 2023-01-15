Иран получит на вооружение российские истребители Су-35

Иран получит российские истребители Су-35, которые станут самыми современными самолетами в армии страны. Тегеран заказал у Москвы системы противовоздушной обороны, ракетные установки и вертолеты. Об этом в интервью агентству «Тасним» заявил член парламентского Комитета по национальной безопасности Шахриар Хейдари.

По его словам, поставка состоится в начале следующего года – по персидскому календарю Новый год будет отмечаться в марте.

Слова Хейдари - первое подтверждение со стороны официальных лиц Ирана поставок современной российской авиатехники. Ранее о возможной сделке сообщали источники западных СМИ в разведывательном сообществе. Израильский 12-й канал сообщал, что речь может идти сразу о 24 истребителях, которые изначально предполагалось продать Египту. От этой сделки Египет отказался, по всей видимости, под давлением США.

В декабре представители администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло «беспрецедентного уровня». Это происходит на фоне фактической изоляции режимов аятолл и президента Владимира Путина со стороны стран Запада.

Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.

Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе. Самые современные самолеты на вооружении иранской армии были захвачены страной в начале 1990-х и, по всей видимости, лишены нормального обслуживания.