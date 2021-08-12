Иран потребовал от России извиниться за фотографию посла, напоминающую об оккупации

Посол России в Тегеране Леван Джагарян был вызвал в Министерство иностранных дел Ирана. Поводом стала фотография дипломата с новым послом Великобритании Саймоном Шерклиффом. Она напомнила властям Ирана о советско-британском вторжении в страну, закончившегося свержением шаха и оккупацией.

Посольство России в Иране 11 августа опубликовало фотографию Джагаряна с Шерклиффом. Это фотография композиционно повторяет другой известный снимок, сделанный во время Тегеранской конференции 1943 года. На нем лидеры СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль — сидят в креслах на лестнице.

В комментариях к фотографии в твиттере иранские пользователи заявляют, что фотография напоминает им о колониальном прошлом. Советский Союз и Великобритания совместно вторглись в Иран в августе 1941 года, принудили шаха Резу Пехлеви отречься от престола и до 1946 года оккупировали страну.

Глава Министерства иностранных дел Джавад Зари назвал снимок "неподобающим". Иранский народ показал, что его судьба НИКОГДА не станет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав", написал он в твиттере.

Российское посольство позднее заявило в твиттере, что фотография "не имеет антииранского контекста". Извинений российское представительство не принесло.