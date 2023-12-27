Иран увеличил темпы производства урана, обогащённого до 60%

Иран снова нарастил темпы производства обогащенного урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц, сообщает во вторник, 26 декабря, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет «Немецкая волна» и другие СМИ.
Агентство Reuters сообщило, что Исламская Республика обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы создать на его основ три атомные бомбы, доведя уровень обогащения до 90 процентов.
Тегеран отвергает подозрения в том, что его цель – создание атомной бомбы.
В середине сентября 2023 года Иран сообщил, что отзывает аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ. Однако, как заявил директор МАГАТЭ Рафаэл Гросси, отстранёнными от работы оказалось около трети сотрудников агентства ООН по ядерной энергии в Иране.
18 сентября Германия, Великобритания, Франция и США призвали Иран «немедленно отменить» свое решение. В совместном заявлении четырех стран говорилось, что у МАГАТЭ остаются в частности, серьезные нерешенные вопросы о ядерных материалах, на которые Исламская Республика не отвечает более четырёх лет.
- В 2015 году Иран заключил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с так называемой «группой шести», в которую вошли США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция. План предусматривал постепенно снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им ядерной программы.
- СВПД разрешает Ирану обогащение урана только на 3,67% для использования ядерной энергии в гражданских целях. Пороговое значение обогащения урана для использования в военных целях ядерной энергии составляет 90 процентов.
- В 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп, Вашингтон объявил о выходе из соглашения и возобновлении действия ограничительных мер в отношении Ирана. Иранская сторона начала обогащать уран до более высокого уровня и накапливать значительно больше урана, чем утверждено сделкой.
- Переговоры в Вене о возобновлении СВПД, которые начались в апреле 2021 года, стали неэффективными после того, как президентом Ирана был избран Эбрахим Раиси, сторонник жесткой линии в отношениях с Западом.
- Президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в состав участников ядерную сделки.