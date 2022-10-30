На российско-грузинской границе на КПП «Верхний Ларс» в субботу пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие со стороны их родственников. С помощью правозащитников им в итоге удалось покинуть страну и добраться до безопасного места.

Сотрудники пограничного пункта с российской стороны забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем позвонили в полицию, сообщил проект «Кризисная группа CK SOS», который помогает людям, оказавшимся в опасности на Северном Кавказе.

«В ответ на вопросы о причинах длительного ожидания сотрудники КПП поинтересовались у девушек, дали ли им разрешение на передвижение родители (несмотря на то, что все сестры достигли совершеннолетия), и рассказали, что за ними едут родственники», - говорилось в сообщении.

«Девушки регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, которые требовали от них религиозного послушания и наказывали за каждую мелкую провинность», - утверждает «CK SOS». В детстве сестры подверглись женскому обрезанию.

Правозащитница из группы «Марем» Светлана Анохина рассказала «Кавказскому узлу», что у сестер оказались влиятельные родственники. «Девочки не были в розыске, но у родственников большие связи. Хаджалмахи, откуда родом девушки, - очень богатое село. Они ушли из дома три месяца назад. Девушки все родственницы - две родные сестры, двоюродная и троюродная. Три месяца они находились в кризисных квартирах. Родственники пытались их найти, в том числе засылали и ко мне людей. Сначала о них пыталась разузнать женщина, потом друг отца звонил и говорил, что дома их любят настолько, что без сопровождения не выпускают», - рассказала Анохина.

Сестры жаловались, что дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж, пишет «Кавказский узел». Родственники девушек это отрицают.

По данным правозащитников, пограничники сначала объясняли проблемы с выездом, возникшие на КПП «Верхний Ларс», наличием задолженности. На погранпереход приехала адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с «Кризисной группой СК SOS», со справками об отсутствии задолженностей, после чего один из пограничников якобы признался, что дожидается сигнала от руководства. Погранслужба не комментировала ни это утверждение, ни инцидент в целом.

Затем на КПП приехали родственники - мать Хадижат и Патимат Хизриевых, а также их двоюродный брат. Однако адвокат Маннапова смогла убедить полицию не допускать их к девушкам, которых посадили в «фильтрационное помещение» погранпункта. Их отец Гаджимурад Хизриев сказал Анохиной, что вернет своих дочерей, которым, по его мнению, «перевернули мозг». Он отрицает, что когда-либо бил своих дочерей («СК SOS» опубликовал фото со следами побоев). Хизриев пообещал, что с головы сестер «волоса не упадет», если они вернуться.

Однако сестры возвращаться отказались. После 10 вечера в телеграм-канале «Кризисной группы CK SOS» появилось сообщения о том, что вместе с адвокатом девушки все-таки смогли пройти границу России и находятся на «нейтральной территории». Через час стало известно, что сестрам удалось пройти границу с Грузией. Ближе к двум часам ночи кризисная группа заявила, что ее подзащитные уже находятся в «более безопасном месте».