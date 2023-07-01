Испания - 21-я страна, подписавшая с Украиной декларацию о НАТО

Испания стала 21-й страной-членом НАТО из 31, подписавшей с Украиной совместную декларацию о поддержке вступления Украины в Североатлантический союз. Об этом на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В декларации прямо не говорится о том, когда Украина должна получить приглашение в НАТО. Киев настаивает на том, чтобы на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получила четкие гарантии вступления в союз после завершения войны с Россией.

Санчес приехал в Киев в первый день председательства Испании в Евросоюзе, вступления в который Украина также добивается. «Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир», – написал Санчес в твиттере.

Во время своего выступления в Верховной раде премьер-министр Испании анонсировал новый пакет помощи Украине на 55 миллионов евро. Он также сказал о будущих поставках вооружений Киеву, в том числе четырех танков «Леопард».

Зеленский на пресс-конференции прокомментировал последние военно-политические события. Он, в частности, сказал, что до сих пор нет графика обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16, и выразил недоумение тем, что западные партнеры, как он выразился, затягивают начало обучения. Также президент Украины вновь назвал тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС, где, по оценкам украинских спецслужб, Россия может готовить ядерную провокацию. Ранее в интервью испанским журналистам он предположил, что в случае перехода станции под контроль Украины российские военные могут осуществить ее дистанционный подрыв.

В том же интервью он отверг предположение о том, что ему сейчас грозит грозит «самая большая опасность в мире». По мнению Зеленского, угрозы для президента России Владимира Путина более масштабны. «Потому что меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир», - сказал президент Украины.

Также Зеленский прокомментировал публикации ряда СМИ, в частности Washington Post, о том, что Украина может начать мирные переговоры с Россией после того, как ее войска подойдут к Крыму. Он сказал, что позиция Киева остается неизменной, и перед началом переговоров Украина должна выйти на границы 1991 года, то есть вернуть аннексированный Крым под свой контроль.