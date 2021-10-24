65 лет назад в Венгрии началось восстание против коммунистов

Государственный департамент США опубликовал в субботу заявление в связи с 65-й годовщиной Венгерской антикоммунистической революции. Согласно официальной статистике, в период восстания и боевых действий с конца октября до 31 декабря 1956 года погибли 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, были ранены 19 226 человек.

В заявлении Государственного департамента, в частности, говорится: «Мы вспоминаем храбрых мужчин и женщин, которые боролись за свою свободу на улицах Будапешта и по всей стране. Их стремление к свободе реализовалось в 1989 году, когда Венгрия стала демократической страной».

В Вашингтоне подчеркивают, что США отмечают эту историческую дату вместе с «партнером и союзником по НАТО.»

В 2021 году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Венгрией и Соединенными Штатами, отмечает «Голос Америки».