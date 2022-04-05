Италия, Дания и Швеция объявили о высылке российских дипломатов

Министерство финансов Грузии прокомментировало заявления Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что «россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны».

В грузинском Минфине заявили, что это – «беспочвенное и абсурдное обвинение».

«С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны.

Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров, как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии.

Следует отметить, что все наши международные партнеры подробно проинформированы об этом.

Грузия и в будущем продолжит осуществлять строгий контроль в этом направлении и обмениваться информацией с партнерами», – говорится в заявлении министерства финансов Грузии.

Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кахиани считает, что такие обвинения могут быть связаны с «гибридной войной, которая, к сожалению, ведется против Грузии».

Кахиани напомнил, что недавно представитель силовых структур в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили, генерал Георгий Лорткипанидзе, был назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины.

«Мягко говоря, это не имеет ничего общего с правдой. Я бы сказал и по-другому, что это даже оскорбительно для нашей страны, когда у кого-то могут возникать такие вопросы.

Конечно, это ни в коей мере не соответствует действительности. Наоборот, возникают вопросы, почему вообще может возникнуть такое мнение и не связано ли оно опять же с той гибридной войной, которая, к сожалению, ведется против нашей страны.

Вопросы возникают и с той точки зрения, что эта информация исходит от той самой службы, заместителем главы которой недавно был назначен Гия Лорткипанидзе.

Общественность очень правильно оценивает все происходящее и делает правильные выводы», — заявил Кахиани.

Отметим, что вице-премьер Украины Ирина Верещук, говоря об открытии канала контрабанды через Грузию, в интервью телекомпании «Формула» заявила: «Мы не говорим о макаронах и гречке, мы говорим о военной технике, деталях, запчастях».