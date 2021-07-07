Италия победила Испанию и стала первым финалистом Евро-2020

Сборная Италии в серии послематчевых пенальти выиграла у сборной Испании по футболу и вышла в финал Евро-2020.

Основное и дополнительное время матча, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли" закончилось со счетом 1:1. Первый гол в результате стремительной контратаки после неточного навеса испанцев на 60-й минуте матча забил полузащитник Федерико Кьеза. Однако за десять минут до окончания основного времени испанцы сравняли счёт. Гол забил Альваро Мората. Счет 1:1 остался вплоть до конца матча с учетом дополнительного времени. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказалась итальянцы: они выиграли по со счетом 4:2. Для итальянцев это уже 33-й по счету матч подряд, который они закончили без поражения.

В среду во втором полуфинале на "Уэмбли" встретятся сборные Дании и Англии. Для англичан это едва ли не самое важное футбольное событие с 1996 года, когда сборная Англии последний раз выходила в полуфинал чемпионата Европы, отмечает "Би-би-си". Это тоже произошло на знаменитом лондонском стадионе - и англичане тогда проиграли Германии в серии послематчевых пенальти. Причем решающий одиннадцатиметровый не забил нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля на стадионе "Уэмбли".

Чемпионат Европы по футболу был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, сохранив в названии "2020". Турнир проходит в 11 странах.

На чемпионате из-за COVID-19 действуют специальные ограничения. Города-хозяева сами решают, сколько зрителей пускать на стадион, а болельщикам нужно сдавать тесты перед матчами. Однако, несмотря на принимаемые меры, эксперты не исключают новой волны заражений коронавирусом из-за Евро-2020.