Ия Антадзе: мое сотрудничество с Общественным вещателем завершилось

Журналистка Ия Антадзе сообщает о закрытии её проекта на Общественном вещателе, «сотрудничество с Первым каналом Грузии завершилось», написала она в социальной сети в Facebook.

«Конечно, это решение не было неожиданным, потому что я воспринимаю его как естественное следствие выбора моей ответственности», — пишет Ия Антадзе.

В Общественном вещателе она начала работать в январе 2017 года, после того как директором канала стал Васил Маглаперидзе. Маглаперидзе, избранный 6 января, представил Антадзе своим советником 13 января.

Гражданский сектор критиковал избрание Васила Маглаперидзе, поскольку ранее он был одним из руководителей телевидения (GDS) принадлежавшего семье основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. После избрания Маглаперидзе ряд сотрудников GDS были приняты на работу в вещатель.

Ия Антадзе также много лет проработала в грузинской службе Радио Свобода и была одним из инициаторов создания Хартии журналистской этики Грузии.