Из Белгорода поступили сообщения о взрыве и падении беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде неизвестного устройства.

Ранее, в том числе в местных телеграм-каналах, появилась информация о громком хлопке в городе, в районе Харьковской горы, на улице Щорса.

«В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть. Есть двое

пострадавших», - написал впоследствии глава региона в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, один пострадавший с подозрением на сотрясение мозга госпитализирован, второй - с легкими ушибами от госпитализации отказался.

Мэр Белгорода Валентин Демидов написал в соцсетях, что взрыв на улице Щорса произошел в районе заправочной станции «Роснефти».

По сведениям телеграм-канала BAZA, спецслужбы проверяют информацию о падении в Белгороде еще одного беспилотника. Предположительно, второй дрон упал в районе улицы Кутузова.

С утра четверга поступали сообщения об обстрелах города Шебекино и других населенных пунктов в граничащей с Украиной Белгородской области. Ряд телеграм-каналов, в том числе прокремлевских, рано утром написали о якобы имевшей место танковой атаке на контрольно-пропускной пункт у Шебекина, который в последние дни подвергается обстрелам.

Минобороны России днем в четверг заявило, что «сорвало попытку провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», а именно – отбило попытку вторжения с территории Украины в Россию. Утверждается, что в попытке участвовали «до двух мотопехотных рот, усиленных танками».

Украинские военные и власти это сообщение не комментировали. Бойцы Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, которые на днях взяли на себя ответственность за рейд на территорию Грайворонского района области, ранее опубликовали видео, в котором сообщили о второй фазе наступления на территорию России.

РДК заявил, что обстрелял из установок залпового огня «Град» здание МВД в Шебекине. Проверить это утверждение – как и другие утверждения сторон в условиях активных боевых действий – оперативно невозможно.

Губернатор Гладков утверждает, что Шебекино снарядами «Града» обстреляли ВСУ. «От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации», - написал Гладков.

В телеграм-канале «Шепот Шебекино» появилось видео охваченного огнем пятиэтажного дома. Этот дом расположен прямо на центральной площади города, рядом со зданием администрации.

Как утверждают региональные власти, несколько населенных пунктов в Белгородской области продолжают находиться под обстрелом. Госагентство РИА Новости со ссылкой на медиков утверждает, что за 1 июня после обстрелов в Белгородской области были госпитализированы одиннадцать человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.