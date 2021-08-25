США и их союзники вывезли из Кабула уже около 90 тысяч человек

С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из Афганистана около 90 тысяч человек. Об этом в среду 25 августа сообщил представитель министерства обороны США.

По словам генерал-майора Уильяма Тэйлора, только за последние сутки военно-транспортная авиация США вывезла из Кабула более 11 тысяч человек, союзники США - почти 8 тысяч. За прошедшие сутки из аэропорта афганской столицы было совершено 90 вылетов. Примерно раз в 40 минут из Кабула взлетал военно-транспортный самолет.

По словам Тэйлора, сейчас в аэропорту Кабула ожидает эвакуации около 10 тысяч человек.

Среди вывезенных из Кабула с 15 августа, когда город перешел под контроль движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация), около 4400 граждан США (не считая военных). Остальные - граждане других стран мира, а также афганцы, которые сотрудничали с зарубежными государствами, международными организациями, или же которым грозят репрессии со стороны талибов по другим причинам.

На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.

В среду из Кабула на четырех российских военно-транспортных самолетах была организована эвакуация около 500 граждан России и ряда других государств.

Соединенные Штаты накануне подтвердили, что стремятся к тому, чтобы завершить эвакуацию своих граждан и союзников из Кабула к 31 августа. Пентагон в среду сообщил, что в последние дни эвакуации сосредоточится на вывозе военнослужащих и военной техники, что не значит, что эвакуация гражданских лиц будет полностью прекращена. США и их союзники настаивают на том, чтобы талибы предоставили возможность афганцам, желающим покинуть страну, выехать из нее и после 31 августа. По словам германского посла в Афганистане, высокопоставленный представитель талибов в среду заявил, что эта возможность сохранится.