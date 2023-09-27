Из Карабаха в Армению уехали более 47 тысяч местных жителей

Из Нагорного Карабаха в Армению уехали, по последним данным, более 47 тысячи жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Большинство людей, покидающих Карабах, останавливаются в городе Горис в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении. Там открыт центр приёма беженцев.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в X (бывшем твиттере), что Баку предоставит Международному комитету Красного Креста беспрепятственный проезд из Гориса в Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) для медицинской эвакуации и доставки гуманитарной помощи.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию на территории Нагорного Карабаха, обвинив проармянские силы в терактах после подрыва двух азербайджанских машин и систематических обстрелах азербайджанских позиций.

По данным Минздрава Азербайджана, в ходе «локальных антитеррористических мероприятий» в непризнанном Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих, ещё 511 были ранены. Среди мирных жителей – один погибший и один пострадавший, утверждает ведомство. Ранее власти Карабаха сообщали о 200 погибших, среди которых десять мирных жителей, включая пятерых детей, и более 400 раненых.

20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

В течение последних нескольких дней представители азербайджанских властей и представители армянского населения провели две встречи, на которых, среди прочего, обсуждались вопросы защиты прав жителей, решивших остаться в Карабахе. О конкретных шагах пока не сообщалось.

По данным руководства непризнанного региона, в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч этнических армян. Утверждалось, что все они покинут регион из-за нежелания жить под юрисдикцией Баку.

В 2021 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территории Карабаха, подконтрольной российским военным, проживают 25 тысяч этнических армян. Телеканал Би-би-си со ссылкой на представителей Баку на днях сообщал, что в Карабахе жили около 50 тысяч армян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Армения готова принять 40 тысяч жителей Карабаха. Пашинян обвинил азербайджанские власти в «этнических чистках».

Вашингтон раскритиковал военные действия Азербайджана и призвал направить в регион наблюдательную миссию. Россия заявила, что наблюдатели могут находиться в Карабахе исключительно с согласия Баку.