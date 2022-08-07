Из портов Украины вышли еще четыре судна с продовольствием

Из черноморских портов Украины в воскресенье вышли еще четыре грузовых судна с продовольствием. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Один из сухогрузов везет подсолнечное масло в Италию. Два судна везут кукурузу – в турецкие порты Стамбула и Искендеруна. Еще один сухогруз с сеянцами подсолнечника направился в Китай. В общей сложности перевозится более 160 тысяч тонн продовольствия.

Суда встанут на якорь севернее Стамбула для осмотра сотрудниками Совместного координационного центра при участии представителей России, Украины, ООН и Турции.

Вчера в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку.

Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.

Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.