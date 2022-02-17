Агентства: из России выслан заместитель посла США Горман

Из России был выслан заместитель посла США Барт Горман. Об этом сообщили российские агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на американскую дипмиссию в Москве. "Интерфакс" приводит слова американской стороны о том, что этот шаг не останется без ответа.

РИА Новости цитирует пресс-секретаря американской дипмиссии Джейсона Ребхольца. Он рассказал, что у посла была действующая виза, и он пробыл в России менее трёх лет. Также, как отметил Ребхольц, Герман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве в Москве и ключевым членом высшего руководящего состава дипмиссии.

Как отмечает агентство Reuters, причина, по которой выслали Барта Гормана, пока не ясна. О решении стало известно на фоне резкого обострения отношений между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой. Также сохраняется напряжённость вокруг Украины. Ряд западных стран указывают, что Россия сосредоточила у украинских границ значительную войсковую группировку, и может готовить вторжение в эту страну. Москва такие планы отрицает.

Посол США Джон Салливан в четверг побывал в МИД России. Агентства сообщают со ссылкой на представителя Госдепартамента, что Россия передала США ответ на их предложения по безопасности.