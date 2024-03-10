Из США в Газу направился корабль для создания гуманитарного порта

Центральное командование вооруженных сил США сообщило об отправке оборудования для создания временного порта в секторе Газа для доставки в регион гуманитарной помощи.

9 марта корабль военно-морских сил Соединенных Штатов General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис и направился в восточную часть Средиземного моря. Корабль перевозит инженеров и первую партию оборудования для создания порта.

По данным Пентагона, для строительства порта потребуется около двух месяцев и участие около тысячи военнослужащих. Присутствие американских военных непосредственно на территории сектора не предполагается.

Порт будет принимать крупные суда с продовольствием, медикаментами и всем необходимым для строительства временных убежищ для палестинцев.

В свою очередь президент США Джо Байден в интервью с телеканалом MSNBC вновь отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право на защиту своей страны, но должен не допускать гибель палестинцев.